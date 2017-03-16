Четырех казахстанцев оштрафовали за "аминь" в мечети

Дело жителей Жанаозена было рассмотрено на днях в суде по административным делам. Нарушителей приговорили к штрафам, сообщил адвокат Галым Нурпеисов. Об этом пишет Sputnik.

По словам адвоката, государство и ДУМК борются с представителями нетрадиционных религиозных течений. Но, как считает защитник, официальное духовенство иногда "перегибает палку".

Штраф за слово "аминь" ("amen" — в пер. "да будет так!" — прим.) наложил Специализированный межрайонный суд по административным делам Жанаозена. По словам Галыма Нурпеисова, причина наказания — прихожане мешали имамам и "законной религиозной деятельности". Это отголосок нового метода борьбы государства и духовенства с представителями нетрадиционных течений, уверен Нурпеисов, ведущий дела обратившихся к нему жанаозенцев.

"Мы слышали только резолютивную часть, я не знаю обоснование суда. Но суд признал их всех виновными в административном правонарушении по статье 490 части 2 "Воспрепятствование законной религиозной деятельности". Наложили на каждого штраф 50 МРП — то есть, по 113,5 тысячи тенге", — рассказывает адвокат, скрывая имена клиентов, пожелавших остаться неизвестными.

Нурпеисов рассказал предысторию судебного разбирательства.

"В ноябре 2016 года советом ученых ДУМКа были приняты правила, которые распространяются на всей территории Республики Казахстан, в мечетях ханафитского мазхаба (одна из четырех правовых школ в суннитском исламе. — прим.). Согласно пункту 3.4, как утверждают в ДУМКе, запрещается говорить слово "аминь" вслух. Пытаясь следовать этим моментам, они в мечетях начали вылавливать людей в Актау, Атырау, которые говорили это слово после намаза. Имамы писали на них заявления в УВД с формулировкой "препятствование исполнению их религиозной деятельности". Так как когда слышат "аминь", они (имамы — прим.) путаются, забывают исполнение намаза и так далее", — сообщил адвокат.





После этого, по его словам, УВД направляло заявления и объяснительные в управления по делам религии области, где на базе этих документов составлялся административный протокол и дело направлялось в административные суды.

В начале февраля к защитнику начали обращаться люди с этой проблемой.

"Я, соответственно, принял решение, что нужно выехать, для меня это было шоком, не понимал, что это так серьезно", — говорит Нурпеисов. К его удивлению, обращений граждан становилось все больше.

Нурпеисов узнал, что по Мангистауской области около двадцати таких дел возбуждено и направлено в суды.

"Ко мне обратились группа, я взял пятерых. На одного уже было вынесено постановление. Я написал апелляционную жалобу, в суде отменили его. А на остальных заявления только поступили. Я ходатайствовал о назначении теологической экспертизы, ходатайствовал, чтобы дали нам пояснения по этим моментам", — продолжает адвокат.

Парадоксом, по мнению Нурпеисова, является то, что один из подзащитных, опоздав на намаз, самостоятельно его совершил и после этого произнес слово "аминь".

"Во время процесса я спросил у имама: "Каким образом он воспрепятствовал вам, когда намаза уже не было?". "Он нарушил правила мечети, и все" — ответ. Это происходило в Центральной городской мечети Жанаозена. Все происходило в промежутке с конца декабря по начало января. Были случаи и других мечетях. Я просто физически не мог и в других районах работать, поэтому взял только один город", — заканчивает рассказ адвокат.

Решения о наказании своих клиентов адвокат намерен обжаловать.