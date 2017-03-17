Холодная весна 2017: чего еще ждать казахстанцам от погоды в апреле и мае

Весна текущего года ожидается затяжной, что будет обусловлено неустойчивой атмосферной циркуляцией: то есть частная смена волн тепла и холода. Об этом сообщила директор гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт в ходе пресс-конференции в Астане, передает Об этом сообщила директор гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт в ходе пресс-конференции в Астане, передает МИА "Казинформ".





По её словам, апрель начнётся с холодной и ветряной погоды. На большей части территории Казахстана погода будет сопровождаться выпадением осадков и гололедными явлениями , кроме западной части. "Температурный фон на северо-востоке и в центре республики: ночью 5-13 мороза, дневные температуры будут составлять около 0-5 мороза. На западе, юге, юго-востоке ночные температуры будут в пределах 0-5 тепла, дневные - 5-13 тепла.





Затем с выносом тёплых воздушных масс района Средней Азии на большей части территории республики установится не по сезону тёплая, а на юге - даже жаркая погода. Столбики дневной температуры будут подниматься на севере, востоке и центре до 10-18 тепла, на западе - до 15-23 градусов, на юге, юго-востоке до 20-25 тепла", - добавила она.





В середине месяца синоптики прогнозируют очередную волну холода, которая в северные регионы принесёт осадки: дождь с переходом в снег. На юге республики осадки пройдут в виде дождя.





"Здесь температурный фон немного понизится, на севере ночью в пределах 2 мороза-3 тепла, дневные температуры около 3-8 тепла, в южной половине - ночью 3-10 тепла, днём 10-15 тепла", - уточнила М.Шмидт. По предварительному прогнозу третья декада апреля ожидается тёплой и дождливой. Температура воздуха в северной половине уже будет положительной: ночью в пределах 5-10 тепла, днём - 10-15. В южной половине ночные температуры - в пределах 10-15, дневные - 15-20. "Подведя итог прогноза апреля, температурный фон на западе и крайнем севере будет около нормы, на остальной территории - выше климатической нормы на 1 градус. Количество за месяц осадков предполагается меньше нормы на западе и большей части восточной половины республики, на остальной территории - около и выше нормы", - сказала Марина Шмидт.





Погода в мае ожидается неустойчивой. Тёплые, а, порой, по-летнему жаркие дни будут сменятся холодами с ночными заморозками. При этом в начале и середине месяца с частыми затоками холодно-воздушных масс с акваторией арктических морей, возможно, выпадение снега.





Анеля Касымова

Фото: Fishki.net



