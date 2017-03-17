На Медеу бесплатно обучают катанию на коньках

19-20 марта 2017 года с 19:00 до 21:00 «Медеу» в рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоится бесплатное обучение основам катания на коньках для всех желающих. Кроме того, в эти дни будут разыгрываться призы и интересные конкурсы с позитивными ведущими.





Данная акция стартовала 25 февраля и заканчивается в эти выходные. Обучение проходило каждую субботу и воскресенье с участием 20-30 профессиональных инструкторов. За это время к ним обратились около 6000 человек. Они помогали и обучили новичков, детей и людей разного возраста катанию на коньках и другим наиболее сложным движениям.





График массовых катании на «Медеу» остается без изменений, стоимость билетов и аренда коньков по прейскуранту.





Главной целью этих мероприятий является улучшение текущего состояния массового спорта в городе и повышение уровня физкультурно-оздоровительной культуры горожан. Данная акция была добавлена в эту программу в нынешнем году.





Масштабная городская программа «Спорттық Алматы», направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха. Проект под этим названием успешно стартовал в начале прошлого года и продолжает радовать жителей всего города различными спортивно-массовыми соревнованиями.