Жамбылская область поставляет мясо в Иран

Жамбылское мясо очень ценится за рубежом. Его готовы покупать иранцы, россияне и китайцы. Чтобы работать на международном уровне нужно придерживаться соответствующих стандартов.

В Жамбылской области ТОО «Мерке ет» поставляет мясо в Исламскую республику Иран, передает пресс-служба акима области.





В конце февраля текущего года заключен контракт на поставку мяса баранины. По условиям договора мясо баранины, транспортируется в охлажденном виде. Каждая туша упаковывается отдельно в трикотажное полотно с ярлыками на английском и иранском языках с информацией о забое и мясе. В ближайшее время планируется экспортировать до 1000 тонн мяса баранины.





Жамбылское мясо очень ценится за рубежом. Его готовы покупать иранцы, россияне и китайцы. Чтобы работать на международном уровне нужно придерживаться соответствующих стандартов.









Предприятие было модернизировано. Установлены электронные весы, отремонтированы стены и полы.





В хозяйстве имеются большие холодильные установки, рассчитанные на хранение до 350 тонн мяса и мясной продукции.





Товарищество вошло в реестр технического комитета по стандартизации «халал» при Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан. Был освоен выпуск 20 сортов колбасных изделий. Налажено производство копченой, вареной, рубленой колбасы, сосисок, сарделек, рулетов. Сейчас комбинат может переработать полторы тысячи овец или 150 голов крупного рогатого скота в смену. На базе комбината открыт цех по выпуску консервированного тушеного мяса и каш с мясом — перловой и гречневой. Отметим, что в прошлом году в области произведено 113,5 тыс. тонн мяса, что на 5,3% больше, чем в 2015 году. Численность поголовья КРС составила 320,6 тыс. голов и выросла на 1,6%, овец и коз – 2467,6 тыс. голов, лошадей – 105,0 тыс. голов, верблюдов - 5,8 тыс. голов, свиней – 31,5 тыс. голов.









В 2016 году было экспортировано 451,3 тонн говядины в Кыргызстан, Оман, ОАЭ.





В рамках программы «Сыбага» 78 крестьянских хозяйств получили кредиты на сумму 922,9 млн. тенге, на которые приобретены 5527 голов КРС. По программе «Алтын асық» закуплено 46296 голов овец, по программе «Құлан» - 2165 голов лошадей.



