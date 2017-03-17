Сисимбаев Шарип Каписович

Председатель Специализированного

межрайонного суда по уголовным делам

Карагандинской области

Модернизация в Казахстане:

новые приоритеты и преемственность политики

По самому общему определению, модернизация представляет собой процесс перехода от традиционного общества (аграрного, с патриархальной культурой и жестко закрепленной социальной иерархией) к индустриальному, основанному на крупном машинном производстве и рациональном управлении общественными процессами с опорой на законы. Согласно теории модернизации, в странах Запада данный процесс занял длительный период - приблизительно от первых десятилетий XIX в. до 50-х. гг. ХХ в. В рамках теории модернизации выделяются в первую очередь два типа общества: традиционное и современное (modernsociety). И сам процесс перехода от традиционного к современному называется модернизацией.

На сегодня в богатых государствах господствуют мировоззрения, радикально отличающиеся от распространенных в экономически отсталых обществах. И следует полностью поддержать главный прогноз теории модернизации: экономическое развитие в любом случае связано с серьезнейшими изменениями в системе базовых ценностей и убеждений. Теория модернизации не предполагает обязательной культурной конвергенции, но прогнозирует общее направление соответствующих изменений и даже предлагает некоторые соображения относительно того, как скоро они могут произойти. В связи с чем, многие события новейшей истории - распад советской системы, подъем этнического и конфессионального терроризма, интеграция европейских держав, активная экономическая глобализация, разразившийся мировой финансовый кризис и т.д. - заставляют по-новому осмыслить происходящие процессы, надеюсь, что позволит не только точнее понять прошлое, но и предвосхитить, а отчасти и повлиять на политическое будущее нашей страны.

Ежегодные послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу Казахстана стали традиционным инструментом стратетического планирования государства и коммуникации между властью и обществом.

В этом году Послание Президента Республики Казахстан посвящено теме «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Следовательно, экономические преобразования оказались в центре внимания данного документа. Послание нынешнего года актуально тем, что в нем даны конкретные и детальные задачи и поручения в контексте поиска новых моделей экономического роста. В частности, речь идет о давно обсуждаемой проблеме диверсификации казахстанской экономики, развитие несырьевого сектора страны. Поэтому жизненно важно увеличивать темпы экономических преобразований и повышать эффективность использования финансовых и природных ресурсов.

В Послании 2017 года называет несколько ключевых приоритетов развития страны:

§ ускоренная технологическая модернизация;

§ либерализация бизнес-среды;

§ макроэкономическая стабильность;

§ улучшение качества человеческого капитала;

§ институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

Реализация новых экономических программ, в том числе охватывающих вопросы индустриализации и освоения цифровой технологии, требует подготовленных профессиональных кадров. И усовершенствование сферы образования - обязательное условие. Распространение английского языка, с одной стороны, как международного языка общения, и с другой - основного языка современных информационных технологий, приобретает особое значение. Его продвижение будет способствовать более глубокой интеграции республики в глобальные цифровые технологии.

В целом, реализации целей и задач третьей модернизации как стратегического интереса страны, состоит в том, что важны как рутинная исполнительская дисциплина, так и высокий профессионализм, нестандартные подходы, способность взять на себя ответственность, как со стороны государственных ведомств, так и предпринимательского сектора.

Президентом было поручено развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям и программу «Цифровой Казахстан».

Подводя итоги, хочу сказать с уверенностью что, Казахстан на современном этапе, в ситуации поиска модели развития, которая бы позволила ей повысить экономический потенциал, успешно завершить модернизацию и войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Мы уверенно идем к этой цели.