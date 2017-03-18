Казахстанские спортсмены привезли 4 медали из Галлы

Первые номер национальной сборной по боксу, которые приняли участие в ежегодном турнире на Кубок химиков в немецком Галле возвращаются домой с четырьмя золотыми медалями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФБ.





В финал турнира вышли пять из десяти наших спортсменов; в решающем поединке Аблайхан Жусупов (69) проиграл хозяину ринга Абасу Баррау. Всем остальным финальный бой принёс золотые медали:





Азамат Исакулов (52) - Овик Оганесян (Россия) 4:1;

Абильхан Аманкул (75) - Макс ван дер Пас (Нидерланды) – досрочная победа Аманкулова в 3-м раунде;

Василий Левит (91) - Владимир Узунян (Россия) 5:0;

Камшыбек Кункабаев (+91) - Андрей Городецкий (Украина) 5:0.





Международный турнир в Галле называют «малым чемпионатом мира» - в нём участвуют боксёры разных континентов. Он был основан в 1970 году и с тех пор проводится ежегодно, за исключением двух лет – в 1991 турнир отменили из-за войны в Персидском заливе и в 2010 – по финансовым причинам.





Официальное название - Кубок химиков - турнир получил благодаря соорганизаторам: со времён ГДР в Галле сосредоточено множество химических заводов, которые вкладывают в развитие спортивной инфраструктуры региона.





Фото: КФБ











