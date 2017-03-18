В Сети публикуют мемы на тему купленных прав
18 марта 2017, 11:40
Представляем читателям несколько из них.
Тема покупки водительских прав в Казахстане, поднятая еще на прошлой неделе, до сих пор будоражит общественность. Так, в Сети начали активно публиковать мемы про покупку прав, которая, у нас, якобы невозможна.
Представляем читателям небольшую подборку:
Некоторые властьимущие считают покупку водительских прав в Казахстане невозможным явлением, однако результаты опросов простых граждан, как они получили свои права напрямую говорят о том, что почти половина из опрошенных получили ВУ незаконно: 22.9 % отучились в автошколе, но не стали самостоятельно сдавать экзамены, 21.9 % - купили права, а ещё 4.8 % получили их в подарок. Оставшиеся 50.5 % уверяют, что учились и сдали самостоятельно.
Напомним, что вся "шумиха" вокруг прав началась после информации, разлетевшейся в Интернете о купленных правах, подаренных алматинке. Откровенное признание Айгерим Фазыловой и ее благодарность папе за купленные права вызвала шквал критики. Девушка сфотографировала новенькие права и сопроводила снимок подписью: «Купили мне права. (…) Папочка, спасибо тебе». Вскоре запись удалили. Но скриншот с поста был опубликован на многих пабликах и слова "Нафиг сдавать, когда можно купить" стали буквально крылатыми и теперь в СМИ девушку так и называют - девушка с "купленными правами". Отметим, что позже А.Фазыловой таки пришлось извиниться за то, что она перепутала факт уплаты госпошлины с покупкой прав. А сотрудники полиции поспешили предоставить видео, которое доказывает, что водительское удостоверение было получено легально.
Надеемся, что теперь молодые и неопытные девушки, станут осторожнее в своих высказываниях, а их отцы в подарках, ну, и картинка, в тему:
Ну, и наконец это:
Фото: из соцсетей и ФБ М.Дильманова
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