Украинская судья с ярким макияжем поделилась своими бьюти-секретами
18 марта 2017, 12:18
По мнению Бандуры, профессиональные качества не имеют отношения к внешности.
Судья из Ровненской области Украины Алла Бандура прославилась в соцсетях благодаря своему экстравагантному макияжу. Судью сравнивали с известным персонажем комиксов Джокером и ведьмой из мультфильма "Русалочка". Женщина поделилась своими бьюти-секретами и планами на будущее, пишет Life.ru.
Судья узнала о том, что прославилась, от сестры и мужа. Им эта история была неприятна.
— Естественно, тоже неприятно им было. Она (сестра. — прим. ред.) сказала: "Ты не представляешь, что происходит". Я в принципе и не могла представить, что происходит, скажем так, это было около двадцати одного часа в воскресенье вечером, — рассказывает Бандура.
Коллег тоже возмутило повышенное внимание к макияжу судьи. По мнению Бандуры, профессиональные качества не имеют отношения к внешности.
— Коллеги возмущены, крайне возмущены, потому что они работают точно так же на должностях, у каждого есть своя семья, но завтра кому-то не понравится нос, к примеру, или уши. Один человек фотогеничный, другой не фотогеничный — может быть и такое, понимаете? Тем более что эта фотография делалась для книги "Судебная власть Украины", а не для широкой общественности, чтобы все заглядывали в эту книгу и делали свои комментарии по поводу моей внешности, моего макияжа.
Судья также сообщила, что не собирается рассказывать о своих бьюти-секретах широкой публике и заводить канал на YouTube, для неё главный приоритет — её работа.
— Я судья, я, кроме судебной деятельности, не имею права заниматься чем-то другим, — заявила Бандура.
Но всё же судья поделилась, что её любимые марки косметики — это "Лореаль" и "Эйвон", также иногда она пользуется "Мэри Кей". Менять свои предпочтения Алла Бандура не собирается.
Судья считает, что в такой славе нет трагедии, и продолжает жить своей обычной жизнью.
— Меня узнают 31 год и 3 месяца, и не в связи с нанесением макияжа, а просто как судью, — заключила Алла Бандура.
Фото: life.ru, obozrevatel.com
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