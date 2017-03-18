Как встретить Наурыз без пищевых отравлений - советы медиков

С наступлением весны все с нетерпением ждут празднования Наурыз. Традиционно, во многих семьях стараются накрыть стол с разнообразным ассортиментом блюд: начиная от множества национальных блюд как коже, бал каймак, мясные блюда, до салатов, закусок, кондитерских изделий с кремом. Однако, если не придерживаться правил гигиены, то праздничное застолье может быть омрачено пищевым отравлением.





В этой связи, в период празднования Наурыз и дни отдыха, связанных с данным праздником рекомендуем соблюдать следующие правила.

- При приготовлении блюд к праздничному столу соблюдайте сроки их хранения и потребления,

- не допускайте совместное хранение сырых и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность необходимо продукты исключить из употребления, особенно оставшиеся после вчерашнего стола.





Наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, салаты заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные).





Как правило, на праздничные дни объектами общественного питания и торговли готовятся в большом количестве как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, мясо заливное, блюда из мяса птицы и др., которые имеют короткий срок хранения и реализации. В связи с этим, необходимо обращать внимание на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.





Также, обращаем внимание руководителей ресторанов, кафе на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыз. Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, чистота на пищеблоке. Термическую обработку пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов необходимо проводить тщательно.

Рекомендуем разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению, использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи, хранить раздельно сырые продукты от готовых. Рекомендуем воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима. Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд!





Напомним, что Наурыз в РК отмечается с 21 по 23 марта. В этом году на Наурыз казахтанцы будут отдыхать аж 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта) подряд. 18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.





Подготовлено по материалам Комитета по защите прав потребителей РК