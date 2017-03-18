На праздничный стол в честь Наурыза алматинцы готовы потратить 20,5 тыс.тенге

А на семейный отдых в праздничные дни горожане готовы потратить 25 500 тенге.

91% населения, Наурыз мейрамы -долгожданный праздник. Результаты исследования подтвердили, что он является действительно общенародным праздником весны, его будут отмечать не только 95% казахов, но и 89% русских и 75% представителей других национальностей, сообщает Казахстанцы, как и жители многих других стран мира, готовятся праздновать Наурыз мейрамы. В преддверии этого весеннего праздника компания АСТ Казахстан провела исследование об отношении жителей Алматы к празднованию этого дня. Для большинства жителей южной столицы, а этосообщает Zakon.kz





Традиционно, праздник Наурыз 58% респондентов отмечают в семейном кругу, 25%-с родственниками, 10% проведут время с друзьями. Примечательно, что большинство респондентов не планируют праздновать в ресторанах или кафе, а предпочтут остаться дома: 55% респондентов, пойдут в гости – 16%, а каждый десятый поедет отдыхать на природу за город.





В среднем, алматинцы планирует потратить 25 500 тенге на семейный отдых в праздничные дни.





В день весеннего равноденствия принято накрывать праздничный стол. Средняя сумма планируемого бюджета на застолье в семье - 20 500 тенге. Алматинцы будут готовить традиционные для этого праздника блюда казахской национальной кухни.





Праздничное застолье алматинцев в разрезе национальностей выглядит следующим образом:





Главными блюдами на праздник у казахов будут, по традиции: Наурыз-коже (91% респондентов), баурсаки (91%), бешбармак (84%). Меню праздничного стола дополняют кумыс (61%), шубат (56%) и плов (20%).





Блюда казахской национальной кухни любимы алматинцами, независимо от национальности. К примеру, 46% русских планируют приготовить бешбармак. В перечне праздничных блюд, указанных респондентами, есть также плов- 40% опрошенных, баурсаки-35%, шашлык-20%. И среди представителей других национальностей казахские блюда будут главными на праздничном столе: баурсаки назвали 73% респондентов, бешбармак -58%.







