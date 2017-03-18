Как казахстанцы планируют провести праздничные дни во время Наурыза - опрос





Согласно результатам опроса, 47% респондентов собираются провести праздничные дни дома. По их мнению, это время отлично подходит для спокойного отдыха в кругу семьи, общения со своими близкими и друзьями. Некоторые из числа опрошенных планируют посвятить это время решению накопившихся бытовых проблем: заняться генеральной уборкой, ремонтом квартиры или автомашины.





Почти четверть респондентов или 24% планируют провести предстоящие выходные на природе, например, съездить в горы. 9% от общего числа опрошенных намерены совершить поездки внутри республики с целью навестить родственников и друзей. 11% опрошенных пока еще не имеют конкретных планов.





3% собирают отправиться за пределы страны . Наиболее популярными туристическими направлениями в период праздника Наурыз, с которым по времени совпадают школьные каникулы, являются пляжи Королевства Таиланд, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Вьетнама.





Фото: архивное пресс-службы МО РК







