Как казахстанцы планируют провести праздничные дни во время Наурыза - опрос
18 марта 2017, 13:45
Кто-то останется дома, а кто-то отправиться за пределы страны.
В этом году на Наурыз мейрамы казахстанцы будут отдыхать пять дней с воскресенья 19 марта по четверг 23 марта. Чем планируют заняться жители города Алматы и Астаны во время предстоящих праздничных дней рассказали специалисты СК «Kompetenz», передает Zakon.kz
Согласно результатам опроса, 47% респондентов собираются провести праздничные дни дома. По их мнению, это время отлично подходит для спокойного отдыха в кругу семьи, общения со своими близкими и друзьями. Некоторые из числа опрошенных планируют посвятить это время решению накопившихся бытовых проблем: заняться генеральной уборкой, ремонтом квартиры или автомашины.
Почти четверть респондентов или 24% планируют провести предстоящие выходные на природе, например, съездить в горы. 9% от общего числа опрошенных намерены совершить поездки внутри республики с целью навестить родственников и друзей. 11% опрошенных пока еще не имеют конкретных планов.
3% собирают отправиться за пределы страны. Наиболее популярными туристическими направлениями в период праздника Наурыз, с которым по времени совпадают школьные каникулы, являются пляжи Королевства Таиланд, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Вьетнама.
Фото: архивное пресс-службы МО РК
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