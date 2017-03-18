В Алматы разыграли элитную трехкомнатную квартиру в Esentai City

В южной столице разыграли элитную трехкомнатную квартиру в Esentai City. За прошедшие полгода гости сети заведений Parmigiano Group заполнили более 60 тысяч купонов и получили шанс выиграть одну из пяти поездок за рубеж или стать обладателем заветной квартиры, передает корреспондент Zakon.kz





Счастливый билет на глазах у десятков гостей и авторитетной комиссии достался Исмаилу Жуматаеву. Организаторы приняли все меры, чтобы обеспечить абсолютную прозрачность процесса. Кроме основного приза организаторы разыграли более 10 подарков от партнеров, включая Sergio Interiors, Tilla Bijoux и Esentai Gourmet.





За достоверностью результатов проследила комиссия, в состав которой входили официальные представители компаний - организаторов розыгрыша (Qazkom, Air Astana, Samsonite, Parmigiano Group, AV Architects), президент Общества защиты прав потребителей, нотариус.









"Полгода назад мы начали большую акцию. Все гости Parmigiano Group, потратившие 15 тысяч тенге в любом ресторане сети Parmigiano Group, получали купон, который давал им право выиграть один из призов. У нас уже прошло пять промежуточных розыгрышей. В октябре мы разыграли поездку в Дубай, в ноябре в Куала-Лумпур, в декабре в Хошимин, в январе в Рас-эль- Хайм, в феврале поездку в Тегеран. Все поездки спонсировались и полностью оплачивались нашими партнерами", - говорит Карина Тюрикова из Parmigiano Group.





По её словам, каждый победитель получил билеты на двоих от Air Astanа по выигранному направлению, по две платежные карты Qazkom с балансом по 175 тысяч тенге на каждой, по два страховых полиса от Qazkom, пребывание на пять ночей в 5-звездочных отелях, два чемодана от мирового лидера по производству багажных принадлежностей Samsonite и две скидочные карты от Parmigiano Group.





В свою очередь главный архитектор проекта Esentai City Роландас Ключинскаc сообщил, что в Esentai City более 1500 квартир, у каждой из которых имеется собственная терраса на крыше. В комплексе свыше пяти тысячи удобных парковочных мест, несколько километров велосипедных и пеших прогулочных маршрутов, центральная улица с множеством кафе, ресторанов и магазинов в формате "у дома", отель, спа-центр с бассейном, два детских сада и даже свой маршрут электроавтобуса.