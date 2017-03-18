Наркокурьера с партией героина поймали в Алматинской области в ходе спецоперации

В рамках полицейской отработки «Допинг» оперативники областного Управления по борьбе с наркобизнесом провели в Талдыкоргане спецоперацию, в ходе которой задержан иностранный гражданин с крупной партией героина , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





«Спецоперация разрабатывалась сотрудниками УБН длительное время. В итоге, на территории Талдыкоргана произведено задержание мужчины с партией героина, общим весом 1 кг 334 гр. Наркотики обнаружены под двойным дном спортивной сумки, принадлежащей 44-летнему задержанному, прибывшему в Талдыкорган из Алматы» - сообщили в полиции.





По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст. 296 ч.4 УК РК.





«По документам, обнаруженным у наркокурьера, мужчина является гражданином одной из республик СНГ, ранее уже привлекавшимся к уголовной ответственности в Казахстане. В настоящее время подозреваемый, согласно ст.128 УПК РК, помещен под стражу в изолятор временного содержания», - отметили в пресс-службе ДВД региона.



