Мнение спортсменов о бое Головкин-Джейкобс

Генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров поддержал своего земляка Геннадия Головкина, посетив его бой против американца Дэниэла Джейкобса в Нью-Йорке, сообщает Vesti.kz.





По мнению олимпийского чемпиона, к победе GGG привели точные попадания в соперника.





- Александр, Вы часто посещаете бои Головкина?





- Когда в Монако были бои, конечно, я приходил поддержать Геннадия. А в Нью-Йорке на его поединке я в первый раз. Мои поздравления Геннадию! Соперник был достойный, бой шел на равных, пришлось понервничать даже. Но Гена точно попадал, а его соперник беспорядочно махал руками. Попереживал и порадовался вместе со всеми болельщиками.





- Как оцените форму Головкина?





- Форма у Гены, как всегда, очень хорошая. Я думаю, он на сто процентов был готов, просто соперник у него тоже был достойный, он лишь единожды в карьере проигрывал до этого. Гена по очкам выиграл, и мои поздравления, у него остаются все пояса.





- В зале ощущалась поддержка Геннадия?





- Конечно! И не только от казахстанских болельщиков. Кстати, было много флагов Казахстана в MSG. Даже сами американцы выкрикивали Triple G, весь зал подхватывал, и это было круто! Еще раз мои поздравления Гене, всей его команде! Так держать!





Серик Сапиев посчитал решение судей справедливым:



