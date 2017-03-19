Мнение спортсменов о бое Головкин-Джейкобс
19 марта 2017, 14:10
Олимпийский чемпион посетил бой в Нью-Йорке.
Генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров поддержал своего земляка Геннадия Головкина, посетив его бой против американца Дэниэла Джейкобса в Нью-Йорке, сообщает Vesti.kz.
По мнению олимпийского чемпиона, к победе GGG привели точные попадания в соперника.
- Александр, Вы часто посещаете бои Головкина?
- Когда в Монако были бои, конечно, я приходил поддержать Геннадия. А в Нью-Йорке на его поединке я в первый раз. Мои поздравления Геннадию! Соперник был достойный, бой шел на равных, пришлось понервничать даже. Но Гена точно попадал, а его соперник беспорядочно махал руками. Попереживал и порадовался вместе со всеми болельщиками.
- Как оцените форму Головкина?
- Форма у Гены, как всегда, очень хорошая. Я думаю, он на сто процентов был готов, просто соперник у него тоже был достойный, он лишь единожды в карьере проигрывал до этого. Гена по очкам выиграл, и мои поздравления, у него остаются все пояса.
- В зале ощущалась поддержка Геннадия?
- Конечно! И не только от казахстанских болельщиков. Кстати, было много флагов Казахстана в MSG. Даже сами американцы выкрикивали Triple G, весь зал подхватывал, и это было круто! Еще раз мои поздравления Гене, всей его команде! Так держать!
Серик Сапиев посчитал решение судей справедливым:
"Комментировать тяжело, потому что переживаешь. Решение судей - справедливое. Джейкобс удивил. Я думал, что Гена все-таки завершит нокаутом бой, но все по-особенному готовятся на него - чемпиона и лидера этого дивизиона. Гене вдвойне тяжело. Джейкобс - один из тех, кто очень хорошо подготовился к этому бою", - сказал Сапиев.
Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова рассказала, что если бы не нокдаун, то Головкин не одержал бы победу:
"Честно говоря, даже не предполагала, что бой продлится все отведенные 12 раундов. Перед боем я давала прогноз, что бой завершится ближе к середине. Но в итоге последние шесть раундов получились самыми зрелищными. Головкин по сути выиграл с разницей в одно очко, но если бы не нокдаун, была бы ничья или даже победа Джейкобса. Этот бой получился самым тяжелым и самым ярким в карьере Геннадия Головкина", - прокомментировала спортсменка.
Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко отметил подготовку Джейкобса.
"Бой понравился. Это было очень зрелищно. В некоторых раундах Джейкобс смотрелся достойно, однако судьи решили, что победу одержал Головкин", - сказал Демьяненко.
Фото: ZImbo.com
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