В Тольятти скончался создатель автомобиля "Нива"

Создатель легендарного автомобиля ВАЗ 2121 "Нива" Петр Прусов скончался в Тольятти, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗа".





Петр Михайлович Прусов скончался накануне, 19 марта, на 76-м году жизни, говорится в сообщении. Церемония прощания пройдет 21 марта в 11 утра в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище.





Петр Прусов году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 "Нива"в 1972. Он также принимал участие в разработке многих других моделей "АвтоВАЗа", а с 1998 до 2003 года был главным конструктором предприятия.





В 2003 году Прусов вышел на пенсию. Однако с февраля 2017 года он работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО "АвтоВАЗ".





"Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом – легендарной ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля", — цитирует пресс-служба слова президента ПАО "АвтоВАЗ" Николая Мора.





Lada 4×4 — советский и российский легковой автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится в Тольятти с 5 апреля 1977 года. До 2004 года выпускался под маркой ВАЗ-2121 "Нива". Всего за время производства "АвтоВАЗ" выпустил более двух с половиной миллионов внедорожников ВАЗ 2121 "Нива" и LADA 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.



