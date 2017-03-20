В Дамаске считают переговоры в Астане успешными и без присутствия оппозиции

Следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля.

Отказ вооруженной оппозиции от участия в третьем раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане никак не повлиял на исход встречи, заявил глава делегации Дамаска и постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари , сообщает , сообщает РИА Новости





Как отметил Джаафари в интервью сирийскому гостелевидению, все три встречи в казахстанской столице были плодотворными вне зависимости от того, присутствовала ли на них оппозиция или нет.





"Основное внимание было сосредоточено на сохранении режима прекращения боевых действий, размежевании террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра" и тех, которые подписали соглашение о прекращении огня, а также на объединении усилий группировок, подписавших соглашение о борьбе с терроризмом. Это очень важные вопросы, которые, однако, пока не претворены в жизнь", — сказал Джаафари.





Он сообщил, что делегация властей САР не контактировала с турецкой стороной, поскольку не доверяет ей и считает действия Анкары причиной вспышек кризисов в странах региона. Джаафари подчеркнул, что целый ряд государств мира по-прежнему не заинтересован в ликвидации терроризма в Сирии, а стремится реализовать свои "агрессивные цели, которые идут вразрез с коренными интересами народов Ближнего Востока".





Говоря о роли России в продвижении мирного урегулирования в Сирии, Джаафари подчеркнул, что Москва приложила значительные усилия для успеха встреч в Астане. "Это отражает искренность ее позиции по вопросу урегулирования кризиса в САР", — констатировал собеседник.





Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч, в этот раз представители вооруженной оппозиции отсутствовали. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.





Евгений Орел.



