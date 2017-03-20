Один из шымкентских парков назовут именем Юнуса Эмре
20 марта 2017, 18:10
Общая площадь парка имени Юнуса Эмре составит 25 гектаров. В будущем здесь высадят около четырех тысяч саженцев деревьев и построят четыре детские площадки.
Накануне праздника Наурыз в административно-деловом центре Шымкента, в рамках программы «Шатқал», был заложен новый парк имени Юнуса Эмре. В церемонии открытия принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, который высадил здесь первые ели.
Общая площадь парка имени Юнуса Эмре составит 25 гектаров. В будущем здесь высадят около четырех тысяч саженцев деревьев и построят четыре детские площадки. Кроме этого, на территории парка появятся места для игр в шахматы и шишки, велодорожки протяженностью в один километр. Здесь также планируется построить амфитеатр, восемь фонтанов, три кафе, летнюю зону отдыха и площадки для занятий спортом.
«Сегодня мы закладываем фундамент третьего в рамках программы «Шатқал» парка. Это хороший пример для горожан накануне праздника Наурыз. В будущем появятся еще 11 таких парков, некоторым из которых мы планируем дать имена великих восточных ученых Фараби, Фердауси, Физули. Наша цель – чтобы парки были не только местами отдыха горожан, но и несли в себе эстетическую и культурную функцию», - сказал Жансеит Кансеитович.
В таких парках установят камни, на которых будут высечены труды ученых и писателей. С помощью такого приема можно будет духовно воспитать подрастающее поколение.
Имя турецкого писателя, философа и просветителя Юнуса Эмре будущий парк Шымкента получил неслучайно: в этом году город Туркестан получил статус культурной столица тюрского мира и постепенно превращается в центр единства представителей всех тюркоязычных этносов. Юнус Эмре был сподвижником Кожа Ахмета Яссауи, так же, как и он, пропагандировал основы ислама среди населения.
Как подчеркнул аким области, в вышеназванной зоне отдыха горожане и гости города смогут наслаждаться свежим воздухом. Ж. Туймебаев заметил, что содержать парки в чистоте - наша общая обязанность.
Напомним, в ближайшее время по инициативе акима области порядка 600 гектаров лощин и оврагов превратят в зеленые зоны отдыха, парки и скверы.
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