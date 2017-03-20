"Торпедо" вышло вперед в серии плэй-офф ВХЛ с питерским "Динамо"

Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" в понедельник вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка "Братина" с "Динамо" из Санкт-Петербурга.





До матча 20 марта счет в этом противостоянии был ничейным – 2:2, в понедельник "Торпедо" вырвало у динамовцев победу со счетом 4:3. Окончательный счет игры сформировался уже к концу второго периода: в стартовые 20 минут игры Никита Михайлис и Максим Беляев вывели хозяев вперед, во второй двадцатиминутке сначала Кирилл Тамбиев и Сергей Шестаков восстановили равновесие, затем Евгений Белухин вновь вывел хозяев вперед.





Однако голевая феерия в этом отрезке игры не закончилась: сначала динамовец Александр Шевченко во второй раз в этом матче сравнял счет, а затем торпедовец Леонид Метальников забросил победную, как выяснилось позже, шайбу. Следующий матч серии до четырех побед одного из соперников, который может стать последним в ней в случае победы "Торпедо", пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.





Другой казахстанский участник четвертьфинала плэй-офф Высшей хоккейной лиги – карагандинская "Сарыарка" – в понедельник на своем льду уступил курганскому "Зауралью" в пятом матче своей серии со счетом 1:3. Карагандинцы первыми открыли счет во второй двадцатиминутке (отличился Антон Сагадеев), но еще до второго перерыва Вячеслав Андрющенко и Владимир Ионин вывели гостей вперед. В третьем периоде карагандинцы кинулись отыгрываться, но сами забить не смогли.





А за 16 секунд до финальной сирены, когда хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока, Вячеслав Андрющенко забросил шайбу в пустые ворота, оформив дубль в этом матче. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Зауралья", на льду которого в Кургане пройдет следующая, пятая игра серии.





Оба казахстанских клуба выиграли свои стартовые серии Кубка "Братина" у ижевской "Ижстали" (соперник "Торпедо") и чеховской "Звезды" (соперник "Сарыарки") с одинаковым счетом 4:1. В нынешнем регулярном сезоне ВХЛ "Торпедо" и "Динамо" встречались дважды – в Санкт-Петербурге динамовцы в январе этого года были сильнее в овертайме со счетом 3:2, в октябре прошлого года "Торпедо" в Усть-Каменогорске разгромило динамовцев со счетом 7:1.





"Сарыарка" и "Зауралье" в регулярке также встречались дважды, в декабре прошлого года карагандинцы были сильнее в Кургане со счетом 3:0, в октябре на своем льду карагандинцы разгромили "Зауралье" со счетом 7:1.





Высшая хоккейная лига – второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной Хоккейной Лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей Лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом. Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды – "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной хоккейной лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ – Кубок Братины, за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".







