Более 37 тысяч казахстанцев получили гражданство России в 2016 году

Это на пять тысяч человек больше, чем в предыдущем году.

В 2016 году 37 837 казахстанцев получили российский паспорт, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Первое место в списке стран СНГ по количеству получаемых российских паспортов второй год подряд занимает Украина. 100 696 украинцев стали обладателями российских паспортов в 2016 году, это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек).

Казахстан расположился на втором месте. В 2015 году количество желающих стать россиянами казахстанцев составляло 32 070, в 2016 – 37 837.

Далее следуют Узбекистан (23 216) и Армения (22 264), число желающих получить российские паспорта из этих стран по сравнению с 2015 годом также увеличилось.

Всего же 265 319 человек получили гражданство России в 2016 году (209 799 — в 2015-м).

Фото с сайта zn.ua