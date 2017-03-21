Британский боксер Сондерс пообещал устроить Головкину «кошмар на родине»

Чемпион в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 KO) высказался по поводу формы казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 KO), а также назвал условия, на которых он согласился бы на бой, сообщает Vesti.kz со ссылкой на IFL TV.

"Головкин стареет, ему почти 35. Он показал, что является обычным человеком. Бой его мечты - это бой со мной. Я стану для него ночным кошмаром в его же стране. Я общался в "Твиттере" с Томом Леффлером, он сказал, что контракты были готовы на прошлой неделе. И я согласен провести этот поединок в Казахстане. Я даю вам слово, что хочу драться с ним через 11 недель. Но если они захотят, чтобы я вышел на этот объединительный бой уже через пять-шесть недель, то он не состоится. Многие хотят увидеть, как меня нокаутируют в этом бою. Вот и посмотрим, насколько я хорош. Пока я тренируюсь. Если контракт не будет готов к концу этой недели, то я пойду в другом направлении. Бизнес есть бизнес. Раньше я не соглашался на бой, потому что их предложение было глупым. Сейчас же все изменилось, и предложение выглядит вполне разумно. Но я не собираюсь долго ждать. Никаких промежуточных боев до Головкина. Давайте сделаем это", - заявил Сондерс.

34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.

После боя Головкина с Джейкобсом появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.

Фото с сайта allboxing.ru