Казахстанский хоккеист Рыспаев скинул соперника с борта на скамейку в матче чемпионата РК

Тафгай сыграл за столичный "Номад" против "Алматы".

Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев отличился грубой игрой в матче чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыспаев сыграл за столичный "Номад" против "Алматы".В один из игровых моментов, проезжая мимо команды соперника, Рыспаев скинул российского форварда гостей Михаила Климчука, сидящего на борту, на скамейку.

Этот эпизод вызвал возмущение у хоккеистов "Алматы", которые требовали удаления Рыспаева. Из-за чего тафгай чуть не устроил очередную потасовку.

Отметим, что "Номад" выиграл этот матч со счетом 7:2, при этом Рыспаев не отметился результативностью.

Напомним, "Номад" является фарм-клубом "Барыса". В команду чемпионата Казахстана Рыспаев был отправлен после того как получил бессрочную дисквалификацию в КХЛ за драку.

Фото с сайта newtimes.kz