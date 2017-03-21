Сондерса устроил контракт с Головкиным

Британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) устраивают условия, предложенные промоутером казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Тома Леффлера, сообщает Sports.kz.

— Я доволен всем, что они нам предложили. Все мы хотим справедливого распределения доходов. Если я выиграю, то хочу сделать это решением, если он побьет меня — значит, побьет. У меня нет пункта о реванше, у него — есть. Впрочем, меня устраивает всё это. Что ж, давай бросим кости! — заявил Сондерс.

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане. Альтернативным вариантом место проведения называется Лондон.