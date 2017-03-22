Головкин поднялся на третье место в P4P-рейтинге WBN

Лидирует в рейтинге WBN по-прежнему американский боксер Андре Уорд.

Рейтинг лучших P4P-боксеров (вне зависимости от весовой категории) по версии WorldBoxingNews.net претерпел изменения, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), победив американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), поднялся с четвертого места на третье.

Никарагуанский боксер Роман Гонсалес (48-1, 36 КО), потерпевший первое поражение в карьере [«Чоколатито» проиграл таиландцу Висаксилу Вангику (42-4-1, 38 КО) решением судей], наоборот — опустился с третьей позиции на четвертую.

Также в топ-10 рейтинга вошел американец Кит Турман (28-0, 22 КО).

Лидирует в рейтинге WBN по-прежнему американский боксер Андре Уорд (31-0, 15 КО), на втором месте идет филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО). Пятерку лучших P4P-бойцов замыкает американец Теренс Кроуфорд (30-0, 21 КО).