Аким СКО поздравил с 85-летием Почетного гражданина региона Жаксылыка Искакова

В Северо-Казахстанской области торжественно чествовали Почетного гражданина Северо-Казахстанской области Искакова Жаксалыка Габдуллиновича, которому исполнилось 85 лет.





Жаксалык Габдуллинович родился в 1932 году в селе Булак Северо-Казахстанской области, окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт, Сельскохозяйственную Академию имени Тимирязева К.А. и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.





Трудовую деятельность Жаксалык Искаков начал агрономом Полудинской МТС, затем работал главным агрономом МТС имени Ворошилова Октябрьского района, совхоза «Заградовский» Ленинского района.





В 1959 году был утвержден вторым, а затем первым секретарем Северо-Казахстанского обкома ЛКСМ.





В разных годах занимал должности председателя исполкома Тимирязевского района, а затем Бишкульского районного Совета депутатов трудящихся, первого секретаря Сергеевского райкома Компартии Казахстана.





С 1975 года по 1991 год работал заместителем, затем первым заместителем председателя Северо-Казахстанского облисполкома, возглавлял Павлодарский облисполком.





С 1992-2005 годы работал на разных должностях в государственных органах.





За время работы награжден орденами «Ленина В.И.», «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Октябрьской Революции», «Дружбы народов», медалью «Ерен еңбегі үшін».









Поздравляя юбиляра, глава региона Кумар Аксакалов отметил, что Жаксылык Искаков внес весомый вклад в развитие области.





«Северо-Казахстанская область - одна из главных житниц нашей страны. Под Вашим руководством внедрялись новые технологии в животноводстве. Благодаря этому в то время увеличилось практически в 2 раза производство мяса и молока, урожайность выросла до 5 ц/га. Мы знаем Вас как советника, как руководителя. Поздравляем Вас, желаем здоровья, благополучия и долголетия», - сказал Кумар Аксакалов.





Аким области вручил Жаксылыку Искакову приветственный адрес и цветы.





Также с днем рождения юбиляра поздравили председатель областного Совета ветеранов Искендир Илеюсизов, ветераны труда - Зинаида Беева, Евгений Викторов, Кудайберген Калиев, а также председатель совета ветеранов комсомола области «ОДАК» Валерий Маслов.





«Говорят, что можно войти в историю, можно стать историей. Наш Жаксылык Габдуллинович - живая история нашей области. 63 года отданы им на благо развития нашего региона. И сейчас, когда он давно на пенсии, он постоянно полезен, необходим как человек,как индивидуум. Он является для нас примером», - сказал Валерий Маслов.





В ответном слове Жаксылык Габдуллинович поблагодарил присутствующих.





«Спасибо вам за добрую дружбу, за теплые слова. Всю свою сознательную жизнь я провел на земле Северо-Казахстанской области, трудился с вами рука об руку. Все мы служили добросовестно, отдавая свои силы, знания, поддерживали друг друга и благодаря совместному труду - достигли хороших успехов», - отметил Жаксылык Искаков.





В завершение встречи глава региона Кумар Аксакалов отметил, что мнение ветеранов труда, почетных граждан региона имеет большое значение для подрастающего поколения.





«Вы - носители истории, вы формируете общественное мнение. Поэтому важно чтобы такие встречи на разных уровнях проходили чаще. Мы в этом заинтересованы и будем максимально эту работу проводить», - резюмировал аким области.



