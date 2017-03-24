Казахстанцы потратили за февраль 567,8 миллиарда тенге

В феврале каждый среднестатистический горожанин оставил в магазинах и на рынках 56,1 тысячи тенге - на 14,6% больше, чем годом ранее. Всего за февраль казахстанцы потратили 567,8 миллиарда тенге, +15,4% за год, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz





За февраль 2017 года объемы розничной торговли составили 567,8 млрд тг - на 1,9% больше, чем в январе, и на 15,4% больше, чем годом ранее. Наибольший месячный рост отмечен в Атырауской области - сразу +14,7%, до 19,7 млрд тг, и Кызылординской области - на 10,7% к январю, до 17,6 млрд тг. Доля мегаполисов от всех розничных продаж по стране продолжает расти: 42,8% в феврале 2017, против 42,5% месяцем ранее и 41,3% год назад.





В сравнении с прошлым годом, доля непродовольственных товаров в общем объеме розничных продаж выросла с 61,4 до 66,7%.

Примечательно, что все чаще торговые компании предпочитают официальный статус юрлица - так, доля индивидуальных предпринимателей в общем объеме розничной торговли снизилась с 46,3% в феврале 2016 до всего 40,8% к февралю текущего года.





Официальный чек на одного среднестатистического горожанина составил в феврале 56,1 тысячи тенге - на 1 тысячу тенге больше, чем в январе, и на 7,2 тысячи больше, чем годом ранее.





Самые высокие средние чеки зафиксированы в Алматы (106,2 тыс. тг, +3,3 тыс. тг к январю), и Атырауской области (68,9 тыс. тг на горожанина, +8,8 тг за месяц).















