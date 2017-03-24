Малайзия отказалась запрещать «Могучих рейнджеров» из-за школьницы-лесбиянки

Кинотеатрам Малайзии разрешили прокат фантастического боевика «Могучие рейнджеры», одним из главных персонажей которого стала старшеклассница-лесбиянка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.





Фильм выйдет в прокат без монтажных правок.





21 марта стало известно, что в ленте появится гомосексуальный персонаж — им станет девушка Трини (Бекки Джи), рейнджер в желтом костюме. Она будет первым в истории кино супергероем с открытой нетрадиционной сексуальной ориентацией.





По словам режиссера ленты Дина Израэлайта, сцена, в которой рассказывается о нетрадиционной ориентации героини, призвана показать детям, что не нужно стесняться того, кто ты есть.





В Малайзии однополые контакты являются уголовным преступлением.





«Могучие рейнджеры» — полнометражная версия одноименного телесериала, вышедшего в 1993 году. Российская премьера намечена на 23 марта.





Ранее в марте государственная комиссия Малайзии по киноцензуре вырезала из фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» сцену с персонажем-геем. Картина получила рейтинг 13+ (Дети младше 13 лет допускаются только с родителями). Студия Disney отменила релиз ленты с монтажными правками. Представители компании заявили, что «Красавица и чудовище» будет показана в стране в оригинальном виде, или вообще не попадет в малайзийские кинотеатры. В итоге цензоры выпустили прокат ленты без монтажа.