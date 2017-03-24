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Взрывной видеоролик "Какое блюдо готовят на Наурыз"активно набирает просмотры в Сети

24 марта 2017, 16:02

Под дулом пистолета напуганный оппонент рассказывает бандиту Джулсу о Наурыз - коже.


Забавное видео по мотивам легендарной ленты "Криминальное чтиво" выложили в Сеть. На видео герой Сэмюэля Л.Джексона спрашивает оппонента о том, что он знает о празднике Наурыз и какое блюдо готовят на Наурыз. Ролик уже просмотрели более 60 тыс. пользователей, передает Zakon.kz

Под дулом пистолета напуганный оппонент рассказывает бандиту Джулсу о Наурыз - коже.


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