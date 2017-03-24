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В США судья попался на взятках "натурой" прямо в здании суда

24 марта 2017, 16:13

73-летний Пол Стриблинг Конгер занимался рассмотрением дел, касающихся выплат по системе социальной защиты в штате Алабама.


В США судья по административным делам, который принял услуги сексуального характера от участницы рассматриваемого им дела, приговорен за это к году тюрьмы, передает Вести.ru со ссылкой на Al.com.

73-летний Пол Стриблинг Конгер занимался рассмотрением дел, касающихся выплат по системе социальной защиты в штате Алабама. В 2013 году в его ведении находилось дело о получении местной жительницей ежемесячных социальных пособий. Истица, имя которой не раскрывается, попросила Конгера присудить ей выплату этих пособий еще и за предыдущие периоды, общим размером в 10 тысяч долларов.

Было установлено, что в день, когда женщина обратилась к нему с этой просьбой, судья вступил с ней в сексуальную связь прямо в здании суда города Тускалуса. Впоследствии Конгер просил истицу по телефону встретиться с им еще раз, но она отказалась.

Через несколько месяцев против Конгера было начато расследование в связи с неподобающим сексуальным поведением. Судья сперва пытался нанять постороннего человека для того, чтобы тот выкрал телефон истицы и уничтожил все следы его контактов с ней. Также в ходе следствия он начал заявлять, что женщина не совсем здорова психически и общалась с ним под действием наркотиков.

В ходе судебного слушания Конгер полностью признал свою вину, назвав свое поведение "непростительным и неприемлемым". Защита просила ограничить наказание судьи домашним арестом, однако суд вынес решение приговорить его к году тюрьмы. В принципе за аналогичные проступки выносятся более суровые наказания, однако суд принял во внимание преклонный возраст Конгера, состояние его здоровья, а также послужной список, включая армейскую службу.

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