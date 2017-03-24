Как казахстанцы отметили Наурыз мейрамы

Три дня вся страна отмечала Наурыз мейрамы. Праздничные мероприятия получились насыщенными, яркими и имели масштабный характер. Рrimeminister.kz предлагает обзор праздничных мероприятий, прошедших в разных городах республики.



Астана









В рамках празднования весеннего праздника Наурыз Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил велотрек "Сарыарка", где прошло главное торжественное мероприятие столицы. В своем выступлении Глава государства поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, подчеркнув традицию соотечественников встречать его в теплом кругу родных и друзей.









После этого Нурсултан Назарбаев прибыл в этноаул, расположенный рядом с ТРЦ «Хан Шатыр».







Здесь были установлены 19 юрт, алтыбаканы, торговые палатки, организован восточный базар. На территории последнего была организована выставка-продажа, мастера-ремесленники делились своим мастерством в изготовлении изделий декоративно прикладного искусства.







На протяжении нескольких дней акиматом столицы для жителей и гостей города были организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия. Для удобства горожан во всех районах города и в жилых массивах состоялись различные праздничные программы.

Алматы







В Алматы впервые празднование Наурыз мейрамы развернулось сразу на двух площадках: на площади "Астана" и в Атлетической деревне в Алатауском районе. В мероприятиях задействованы более 700 артистов, среди которых творческие коллективы, танцевальные группы, популярные исполнители, артисты кочевого цирка и другие. На обеих площадках прошли выставки музыкальных инструментов, ловчих птиц и казахских "тазы".







Праздничное представление в Атлетической деревне представляло собой новое поселение казахского аула. Вход на площадь был оформлен в виде ворот древнего образца, с юртами на повозках по обе стороны. Здесь работал Центр ремесленников "Алатау", где был представлен широкий спектр традиционных ремесел казахского народа. Известные мастера города представили свои изделия, в том числе ювелирное искусство, вышивку, керамику на гончарном круге, резьбу по дереву, художественную обработку метала, традиционное ткачество, плетение камчи и др.







На площади "Астана" вечером 22 марта состоялся праздничный фейерверк. Небо южной столицы озарили тысячи ярких огней, а для гостей выступили лучшие коллективы казахстанской эстрады. На сцене блистали группы Ayumi, КешYou, певец Кентал и другие.







В Наурыз тысячи алматинцев обрели долгожданные квартиры. Аким Алматы Бауыржан Байбек и заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ануар Омарходжаев в торжественной обстановке на сцене вручили ключи и сертификаты владельцам новых квартир в Атлетической деревне.

Алматинская область





22 марта в парке "Жастар" города Талдыкорган праздничное мероприятие "Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні" собрало сотни жителей и гостей города. В юрточном городке были развернуты разнообразные выставки народных традиций, прикладного искусства и ремесленников города "Шеберлер ауылы", выставки достижений промышленных предприятий и сферы МСБ "Сделано в Казахстане", художественных работ воспитанников детской художественной школы "Наурыз бейнелері" и национально-культурных центров Ассамблеи народа Казахстана "Достық алаңы".





В канун Наурыза на свет в перинатальном центре города Иссык Енбекшиказахского района родился двухмиллионный житель Алматинской олбласти. Аким области поздравил семью с рождением ребенка и подарил ключи от двухкомнатной квартиры.

Акмолинская область





В областном центре праздник открылся с красочного театрализованного представления "Наурыз сән – салтанат, ұлттық рух".







Кроме того, в рамках "Экспо-2017" и в целях показа технических и технологических достижений человека было организовано шоу роботов-трансформеров. Также были проведены ставшие популярными "Домбра Party", "Қымыз фестивалi", "Бауырсақ Party".

Южно-Казахстанская область







Самое масштабное празднование в республике развернулось во вторник, 21 марта, в одном из древнейших городов страны. Более 10 тысяч гостей приехали в этот день в Туркестан. А все потому, что в этом году город в Южно-Казахстанской области стал культурной столицей тюркского мира.







Всего же в Туркестан на празднование Наурыза приехали делегации из 23 стран мира. Встречали многотысячную армию гостей с южным размахом, гостеприимством. Более тонны плова и 1500 литров наурыз коже приготовили в Туркестане во время празднования Наурыза.







Рядом с известным мавзолеем Ходжи Ахмета Яссави появился этноаул. Там были представлены культура и быт тюркских народов. Территория была стилизована под старину.







По древнему городу прошел караван из тридцати верблюдов и пятидесяти лошадей, многие были запряжены в красивые кареты. Пройти мимо такой экзотики никто не смог.







Праздничное настроение создал и целый отряд творческих коллективов. Главная площадь Туркестана давно не видела такого количества артистов.







Были экскурсии в Мавзолей, Пантеон славных казахских батыров, захороненных на территории вокруг мавзолея. Посетили гости и исторический музей, аул народных ремесел. Кроме того, гости приняли участие в научно-практической конференции "Туркестан и Туркология". Более 100 ученых и общественных деятелей из Казахстана и дальнего зарубежья обсуждали вопросы единения тюркского народа.

Кызылординская область





На центральной городской площади Кызылорды был возведен городок из 30 юрт и 6 шатров, организован выставочный павильон "Экспо-2017", где гости могли приобрести билеты на мероприятие в Астане.





Прошел фестиваль наурыз коже, в ходе которого мастерицы состязались в искусстве приготовления главного праздничного блюда. Победу присуждали зрители, участники массовых гуляний.

Жамбылская область





На площади "Достык" было организовано мероприятие, посвященное празднику Наурыз, под девизом "Мәңгілік ел төріндегі – Наурыз". Зрителям показано театрализованное представление с участием 500 человек, концертная программа звезд казахстанской эстрады Жанболата и Жазиры, коллектив тюрксих народов культур и искусств международной организации ТЮРКСОЙ.

Карагандинская область





В Караганде на Наурыз сотрудники областного краеведческого музея в специальных юртах проводили экскурсии для всех желающих. Специалисты рассказывали горожанам об обычаях казахского народа, о традициях и образе жизни предков





На сцене в Центральном парке был показан мюзикл "Легенда Наурыза". В необычной театрализованной постановке задействовали более 600 человек. Мюзикл рассказал обо всех этапах сотворения мира, борьбе стихий, радостном весеннем пробуждении и цветении земли. На набережной у озера прошли соревнования по национальным видам спорта и катания на лошадях и пони.

Атырауская область





В этом году городские власти решили впервые провести конкурс на самую лучшую юрту, для чего создали специальную комиссию, в состав которой вошли известные деятели культуры, историки, руководители этнокультурных объединений.







Конкурс стартовал 20 марта. Комиссия оценивала не только внешний вид каждой юрты, но и ее внутренне убранство – какие национальные элементы быта были использованы. И в первую очередь, на что обратила комиссия, это элементы самой юрты – деревянные или сборно-металлические конструкции.







Когда за установку юрт брались учащиеся городских колледжей, аксакалы не просто руководили процессом, но одновременно рассказывали молодежи историю происхождения древнего казахского жилища, ее разновидности и составные части, а также порядок сборки и разборки юрты, и порядок укладки ее для перевозки на другое место.

Павлодарская область





Тысячи павлодарцев собрались на центральной площади города в честь Наурыза.





Праздник начался с театрализованного представления на центральной площади города, главным героем которого стал Қыдыр ата.





