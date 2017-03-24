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Independent назвала английских болельщиков "подонками"

24 марта 2017, 17:21

А футбольная ассоциация Англии назвала поведение фанатов "неуместным, неуважительным и разочаровывающим".


Британская газета Independent раскритиковала болельщиков сборной Англии по футболу, приехавших в Дортмунд на товарищеский матч против сборной Германии, сообщает ria.ru.

Перед началом игры английские фанаты освистали гимн Германии, а во время матча распевали песню времен Второй мировой войны о Королевских ВВС, сбивающих немецкие самолеты, отмечает издание.



На этом "подвиги" приезжих болельщиков не закончились, добавляет газета. Немцы устроили проводы чемпиону мира Лукасу Подольски, проводившему последний матч в форме бундестим. Когда игрок покидал поле, англичане освистывали его и показывали неприличные жесты.

"Так ведут себя только подонки. Разве таковы свободы, за которые наши предки отдали свои жизни? Что бы они подумали об этих людях сейчас?" — возмущается журналист газеты Иэн Герберт.

Футбольная ассоциация Англии назвала поведение фанатов "неуместным, неуважительным и разочаровывающим" и пообещала разобраться в ситуации.

Фото: Reuters

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