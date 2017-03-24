Independent назвала английских болельщиков "подонками"
24 марта 2017, 17:21
А футбольная ассоциация Англии назвала поведение фанатов "неуместным, неуважительным и разочаровывающим".
Британская газета Independent раскритиковала болельщиков сборной Англии по футболу, приехавших в Дортмунд на товарищеский матч против сборной Германии, сообщает ria.ru.
Перед началом игры английские фанаты освистали гимн Германии, а во время матча распевали песню времен Второй мировой войны о Королевских ВВС, сбивающих немецкие самолеты, отмечает издание.
На этом "подвиги" приезжих болельщиков не закончились, добавляет газета. Немцы устроили проводы чемпиону мира Лукасу Подольски, проводившему последний матч в форме бундестим. Когда игрок покидал поле, англичане освистывали его и показывали неприличные жесты.
"Так ведут себя только подонки. Разве таковы свободы, за которые наши предки отдали свои жизни? Что бы они подумали об этих людях сейчас?" — возмущается журналист газеты Иэн Герберт.
Футбольная ассоциация Англии назвала поведение фанатов "неуместным, неуважительным и разочаровывающим" и пообещала разобраться в ситуации.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850203-0cdb59c44796fea28edbab3e49007c3d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...