Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пенсионерка прервала отчет медиков перед министром Биртановым

25 марта 2017, 07:22

Пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.


Министр здравоохранения стал свидетелем настоящего скандала в столичной поликлинике. Недовольная пациентка выступила с жёстким разоблачением персонала, прервав отрепетированный отчёт перед Елжаном Биртановым, сообщает телеканал "КТК".
Омирзак Тайжанова:

- Медсестра, блок 5 поликлиники. Ешқандай беспорядок. Хирургқа попасть здровоохранениеге звондадым. Сосын они сюда. Потом они үйге звонят: «Апа, сізді хирургқа жазып қойдық» деп. Что такое, издевательство? Вообще оңбағандар, түк білмейді.

Пользуясь бесценным случаем, пенсионерка заявила, что трудно не только попасть к узкому специалисту, но и получить назначение. Отвечать на запрос пациентки пришлось главврачу. Она признала, что записаться на прием действительно сложно: ведь пациентов много, а персонала мало. Отрицать очевидную проблему не стал даже сам министр.

Главная причина кадрового дефицита в государственных медучреждениях - это низкая зарплата. При этом решать проблему Минздрав планирует совсем в другом ключе: на помощь государственным поликлиникам хотят привлечь частные медцентры. Новшество планируют ввести в рамках системы медицинского страхования. Саму же пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.


Дамира Смаилова.

Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...