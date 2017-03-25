Пенсионерка прервала отчет медиков перед министром Биртановым

Пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.

Министр здравоохранения стал свидетелем настоящего скандала в столичной поликлинике. Недовольная пациентка выступила с жёстким разоблачением персонала, прервав отрепетированный отчёт перед Елжаном Биртановым, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

Омирзак Тайжанова:





- Медсестра, блок 5 поликлиники. Ешқандай беспорядок. Хирургқа попасть здровоохранениеге звондадым. Сосын они сюда. Потом они үйге звонят: «Апа, сізді хирургқа жазып қойдық» деп. Что такое, издевательство? Вообще оңбағандар, түк білмейді.





Пользуясь бесценным случаем, пенсионерка заявила, что трудно не только попасть к узкому специалисту, но и получить назначение. Отвечать на запрос пациентки пришлось главврачу. Она признала, что записаться на прием действительно сложно: ведь пациентов много, а персонала мало. Отрицать очевидную проблему не стал даже сам министр.





Главная причина кадрового дефицита в государственных медучреждениях - это низкая зарплата. При этом решать проблему Минздрав планирует совсем в другом ключе: на помощь государственным поликлиникам хотят привлечь частные медцентры. Новшество планируют ввести в рамках системы медицинского страхования. Саму же пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.









Дамира Смаилова.



