Пенсионерка прервала отчет медиков перед министром Биртановым
25 марта 2017, 07:22
Пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.
Министр здравоохранения стал свидетелем настоящего скандала в столичной поликлинике. Недовольная пациентка выступила с жёстким разоблачением персонала, прервав отрепетированный отчёт перед Елжаном Биртановым, сообщает телеканал "КТК".
Омирзак Тайжанова:
- Медсестра, блок 5 поликлиники. Ешқандай беспорядок. Хирургқа попасть здровоохранениеге звондадым. Сосын они сюда. Потом они үйге звонят: «Апа, сізді хирургқа жазып қойдық» деп. Что такое, издевательство? Вообще оңбағандар, түк білмейді.
Пользуясь бесценным случаем, пенсионерка заявила, что трудно не только попасть к узкому специалисту, но и получить назначение. Отвечать на запрос пациентки пришлось главврачу. Она признала, что записаться на прием действительно сложно: ведь пациентов много, а персонала мало. Отрицать очевидную проблему не стал даже сам министр.
Главная причина кадрового дефицита в государственных медучреждениях - это низкая зарплата. При этом решать проблему Минздрав планирует совсем в другом ключе: на помощь государственным поликлиникам хотят привлечь частные медцентры. Новшество планируют ввести в рамках системы медицинского страхования. Саму же пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться.
Дамира Смаилова.
Фото: кадр из видео.
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