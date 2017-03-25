Женатый на казашке немецкий тренер мечтает переехать в Казахстан

Всемирно известный тренер Хидир Акбаш мечтает переехать в Казахстан и заняться продвижением казахстанского футбола. Об этом он сообщил в интервью Об этом он сообщил в интервью Vesti.kz





Его имя очень известно в футбольной среде. Окончил крупнейшую в мире высшую спортивную школу Deutsche Sporthochschule в Кельне. Имеет докторскую степень и лицензию УЕФА, которая позволяет ему тренировать в любой точке мира. Много лет он тренировал разные команды в Турции, не сходил с первых полос популярных спортивных газет. Затем вновь перебрался в Германию, где женился на казашке и продолжил работать с немецкими командами.





Отвечая на вопрос о желании переезда в нашу страну, Акбаш сказал: "Почему именно Казахстан? Что далеко ходить, у меня жена казашка, ее корни там, поэтому мне это интересно, и думаю, мне будет комфортно работать в Казахстане. Я просмотрел всю информацию: в Казахстане футбол на очень слабом уровне, я заинтересован, чтобы вытягивать слабые команды и приводить к успеху. Но потенциал есть, нужно создать крепкий фундамент". Он также добавил, что его жена родилась и выросла в Алматы.





Акбашу ранее поступали предложения из Казахстана, но ему пришлось отказаться из-за работы в ФК "Диярбакыр". Сейчас же, признался тренер, он готов к предложениям. "Я очень хотел бы поднять казахстанский футбол на новый уровень", - рассказал Хидир.





Роза Есенкулова, Кельн, Германия.



