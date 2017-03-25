Вице-президент Golden Boy рассказал о переговорах по бою Головкин — Альварес

Сторона Канело решила отменить ранее заключенное устное соглашение и отталкиваться в переговорах от продаж платных трансляций Головкина в поединке с Дэниэлом Джейкобсом.

По словам вице-президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, они решили изменить подход в переговорах с представителями Геннадия Головкина о бое казахстанца с Саулем «Канело» Альваресом.





Сторона Канело решила отменить ранее заключенное устное соглашение и отталкиваться в переговорах от продаж платных трансляций Головкина в поединке с Дэниэлом Джейкобсом.





«Оскар [Де Ла Хойя] пытается кое-что сделать, чтобы достичь сделки по бою. Канело должен это утвердить. Мы чувствуем, что достигнем высшей точки и сможем прийти к соглашению. Это немного сложно, но это может сработать», — цитирует Гомеса Los Angeles Times.





Три источника сообщали, что PPV боя Головкин — Джейкобс не превысили 150 тысяч, однако накануне промоутер GGG Том Леффлер сообщил о цифре в 170 тысяч.





«Это немного разочаровало, потому что это был великолепный поединок», — прокомментировал цифры продаж Гомес. «Но что есть, то есть. Им пришлось через многое пройти, мы можем их понять. Нам в свое время подпортил рейтинги студенческий футбол. К сожалению, так бывает. Приходится искать верные даты».







