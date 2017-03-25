Подростки Тараза "выясняли отношения" на футбольном корте

Спортивные мероприятия будут организовываться прокуратурой Тараза на постоянной основе.

24 марта в рамках реализации проекта "Дети-наше будущее" прокуратурой Тараза инициировано проведение в спортивном комплексе "Тараз Арена" соревнования по мини футболу на "Кубок прокурора города" в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.





По словам организаторов, мероприятие направлено на формирование у молодого поколения стойкого желания заниматься спортом. Привлечение к активному образу жизни в конечном итоге приведет их к отказу от необдуманных поступков, в виде совершения правонарушений, ведь спорт дисциплинирует человека.





- Данным мероприятием хотелось бы показать детям, что выбрав спорт и здоровый образ жизни – они сделают большой шаг к своему светлому будущему – отметил прокурор г. Тараз Бекзат Сеилханов.













- И пусть медали достанутся сильнейшим, но уверен атмосфера чемпионата, сам дух честной борьбы, товарищество и взаимного уважения навсегда останутся с каждым из вас – напутствовал он.





В спортивном соревновании приняло участие 10 команд школ города. Победителям турнира и особо отличившимся вручены памятные призы и почетные грамоты.





Планируется, что такие спортивные мероприятия будут организовываться прокуратурой г. Тараз на постоянной основе.



