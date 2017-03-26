В Алматы стартовал международный турнир по футболу памяти Нурлана Каппарова

В Алматы стартовал Международный турнир по футболу среди юношей, памяти видного казахстанского государственного деятеля Нурлана Каппарова.

Во втором по счету турнире участия принимают шесть команд 2003 г.р. Команды «Кайрат» (Алматы), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Пахтакор» (Ташкент), «Дордой» (Бишкек), Академия г.Душанбе (Таджикистан) и «Вельвет» (Алматы) сыграют между собой по круговой системе на футбольном поле «ЦСКА».





Прошлогодние победители футболисты Санкт-Петербургского «Зенита», в этом году приехали защитить свой титул, в тоже время другие команды настроены , увести заветный трофей к себе на родину, а казахстанские команды намерены оставить кубок у себя.





«Турнир имеет статус международного, поскольку в нем принимают участие команды из братских нам стран Киргизии, России, Узбекистана. Соревнования посвящены памяти нашего друга, коллеги Нурлана Каппарова. Он очень любил футбол, и несмотря на то, что был фигурой большого масштаба, всегда находил время на игру миллионов. После того как его не стало, его друзья Берик Каниев, Ерболат Досаев, Юрий Пак приняли решение проводить турнир памяти Нурлана», - рассказал один из организаторов Марат Абдилдабеков,





Данный турнир является первым в 2017 году из серии совместных юношеских футбольных турниров, проводимых Казахстанской Лигой детского и юношеского футбола «Жас Кыран» совместно с ФК «Кайрат».





«Турнир мы проводим в таком масштабе, чтобы привлечь общественность к футболу, дать толчок для развития детского футбола. При выборе команд нам было важно сделать акцент на командах Центральной Азии. Когда то наш уровень игры был одинаковым, сейчас мы видим очевидную разницу. По этому, важно узнать на каком уровне находится детский футбол в Казахстане, и развивать его дальше»,- подытожил Абдилдабеков.





Главным судьей турнира стал рефери Международной категории FIFA Бахадыр Кочкаров (Кыргызстан), обслуживавший матчи ЧМ 2014-года в Бразилии в качестве линейного арбитра, в составе судейской бригады Равшана Ирматова.





Финальные матчи и торжественная церемония закрытия состоятся 30 марта.















