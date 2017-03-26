Пауэрлифтинг помог 70-летней американке победить старость

"Когда я говорю людям, сколько мне лет, они удивлённо округляют глаза. Это невероятное удовольствие".

Американская пенсионерка нашла способ, как избавиться от десятков лет. То, что пауэрлифтинг помогает молодеть, она доказала на личном опыте.

Пегги Гилберт, 70-летняя пенсионерка из Флориды, работает персональным тренером и инструктором по аэробике. Будучи сильной женщиной, она всегда была фанатом спорта.





В 20 лет она начала заниматься бегом, а в 30 впервые попробовала поднимать вес и сразу же поняла, что пауэрлифтинг — это её призвание.





"Очень важно оставаться в форме и поддерживать здоровье. Чем старше вы будете становиться, тем моложе себя будете чувствовать. Я, например, никогда не чувствовала себя на свой возраст".





"Когда я говорю людям, сколько мне лет, они удивлённо округляют глаза. Это невероятное удовольствие".





Когда у её мужа обнаружили боковой амиотрофический склероз, известный как мотонейронная болезнь, пара решила взять жизнь за рога. И несмотря на то что Пегги стала вдовой три года назад, она продолжает жить полной жизнью.





"Я остаюсь молодой, потому что в мыслях я молода, и я всегда нахожусь в курсе новой музыки, новостей и видов спорта. Большинство моих друзей на 15–20 лет меня младше. Возраст — он лишь в голове".





Каждую неделю Пегги проводит занятия по боди-скалпту и аэробике. Дважды в неделю она видится со своим личным тренером и каждый день гуляет. Её диета проста: она ест понемногу дважды в день и выпивает два протеиновых коктейля.





Сейчас Пегги занимается со своей племянницей Дженнифер Кинг, очень популярной в "Инстаграме" под ником Farmer Jen. "Моя тётя всегда была в форме и могла позволить себе носить любую одежду. Мне хотелось быть похожей на неё", — говорит Дженнифер.





Фото: © facebook.com/peggy.hilbert