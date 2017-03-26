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В Южной Корее подняли затонувший паром «Севоль»

26 марта 2017, 22:13

Паром «Севоль» затонул в апреле 2014 года, на борту находились 476 человек, большинство из них были школьниками.


У юго-западного побережья Корейского полуострова со дна Жёлтого моря подняли затонувший три года назад паром «Севоль», передает RT.

Подготовка к извлечению южнокорейского корабля, водоизмещением более 6,8 тыс. тонн, началась ещё в апреле 2015 года. К нему прикрепили 66 железных тросов и соорудили специальную платформу, на который затем поместили остов.

Паром «Севоль» затонул в апреле 2014 года, на борту находились 476 человек, большинство из них были школьниками. Трагедия унесла жизни 295 человек, девять до сих пор числятся пропавшими без вести. Причиной катастрофы оказались перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.


Фото Reuters


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