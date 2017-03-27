Итак, как получить алименты: инструкция к применению





Шаг первый.

После развода бывшие супруги могут мирно заключить соглашение либо добиться алиментов через суд.





Шаг второй.

Получение решение суда. Вам выдадут судебный приказ о взыскании алиментов.





Шаг третий.

После этого вы должны предъявить судебный приказ (внимание!) ЧАСТНОМУ судебному исполнителю по месту регистрации, месту работы либо месту нахождения имущества должника.





«Напомню, в связи с внесенными изменениями в Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», вступившими в законную силу 1 января 2016 года, взыскание алиментов относиться к исключительной компетенции частных судебных исполнителей (далее - ЧСИ).





Итак, после получения судебного приказа частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство и принимает меры по взысканию алиментов. Если должник не платит алименты больше трех месяцев, то ему грозит арест имущества, ограничение выезда из страны и привлечение к административной ответственности», - отметил О.Рамазанов.





По его словам, в случае образования задолженности начисляется так называемая «неустойка». Для ее получения взыскатель должен обратиться в суд.





Впрочем, злостных неплательщиков могут лишить родительских прав и даже посадить в тюрьму. Для этого взыскателям следует написать заявление в органы внутренних дел.