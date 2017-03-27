Булат Бакауов, будучи акимом Павлодарской области год, рассказал о новых приоритетах в регионе

Булат Бакауов, будучи на должности акима Павлодарской области уже год и открытым для СМИ, ответил на все журналистские вопросы нашего агентства, рассказав о новых приоритетах и новых задачах, передает zakon.kz





Уже прошел год с тех пор, как вы возглавляете Павлодарскую области. Скажите, какое управленческое решение было самым сложным для вас за это время?





Наверное, самым сложным было принять на себя ту ответственность, которая возлагается на главу региона, потому что управлять областью – это более масштабный фронт работы, нежели в городе или районе. Хотя с другой стороны опыт акима района и двух городов, в том числе областного центра, сегодня мне помогает в решении тех проблем, с которыми мне приходится сталкиваться.





Что удалось сделать за год для социально-экономического развития индустриального региона?





Во всех основных отраслях экономики и социальной сферы отмечается устойчивое развитие. По многим позициям наша область лидирует, по некоторым мы обошли среднереспубликанские показатели. Стабильно растут валовой региональный продукт и доходы бюджета области.





В прошлом году мы хорошо потрудились над повышением качества образовательных услуг, о чем говорится в Новом Послании главы государства. Результат этой работы – итоги ЕНТ. В 2016 году наша область заняла первое место в рейтинге среди других регионов. Я горжусь нашей интеллектуальной командой школьников, которые завоевали 250 медалей, и в очередной раз получила звание лучшей в республике. В прошлом году в Экибастузе мы открыли новую школу на 1200 мест, в Аксу - детский сад на 280 мест. За счет спонсоров восстановили здание детского сада на 255 мест в том же Экибастузе. На этот год планы еще более масштабные.

Если говорить о сфере здравоохранения, в 2016 году началось строительство 5 объектов. Три объекта - врачебная амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта – уже сданы, еще два будут приняты в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в этом году начнется строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера на 200 мест. О необходимости этого медучреждения говорилось давно. И уже при поддержке правительства нам было выделено финансирование на этот проект.





Во время рабочей поездки в Павлодар Глава государства отметил успехи области в сфере промышленности. Расскажите вкратце, чего особенного вы добились в этой сфере.





Наша область по праву является лидером преобразований. Отмечается рост производства в горнодобывающей промышленности на 47%, за счет наращивания объемов на Бозшакольском ГОКе. Но самое главное, что за весь год ни одно промышленное предприятие не остановило свое производство. Почти с каждым из них мы точечно прорабатывали проблемные вопросы.





В прошлом году возобновлен экспорт электроэнергии из Экибастуза в Российскую Федерацию, что позволило загрузить станцию до 70%. Угледобывающее предприятие Богатырь-Комир в 2016 году увеличил добычу угля на 1,6%. После реализации проекта циклично-поточной линии предприятие сможет нарастить дополнительные объемы производства.





В этом году планируется запуск еще девяти проектов. Большинство из них являются новыми, по каждому из них имеются хорошие перспективы. Наиболее значимый из них – это завершение работ по модернизации Павлодарского нефтехимического завода, что позволит достичь глубину переработки нефти до 90% и более, обеспечить выпуск продукции качества Евро-4 и Евро-5. После завершения модернизации, завод сможет перерабатывать до 6 миллионов тонн сырой нефти в год.





В Павлодарской области функционирует специальная экономическая зона «Павлодар». Считаю, что с учетом предоставляемых мер государственной поддержки, имеющейся сырьевой базы в области профицита электроэнергии, наличия кадровых ресурсов, СЭЗ «Павлодар» стала привлекательной площадкой для привлечения инвестиций.





Все это – далеко не сиюминутный эффект. Мы движемся к тому, чтобы постоянно наращивать объемы производства в промышленном секторе. Если по итогам прошлого года индекс физического объема промышленности составил 101,3%, то только за два месяца этого года данный показатель составил 106,1%.





Если говорить о железнодорожном кластере, то он сосредоточен в основном в г.Экибастуз и представлен предприятиями производящими ж/д колеса, стрелочные переводы, колесные пары, элементы рельсового крепления и др.





Основным предприятием ж/д кластера является, конечно же, Казахстанская вагоностроительная компания, которая производит конечный продукт – полувагоны, платформы для морских контейнеров.

Производство полувагонов на КВК предполагает загрузку порядка 40 предприятий по Казахстану, поставляющих различные комплектующие, покрасочные материалы и т.д.

В прошлом году важным моментом стало решение вопроса при поддержке Правительства по обеспечению загрузки ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» путем финансирования производства грузовых вагонов через лизинг. Это позволило предприятию возобновить производственную деятельность почти после двухлетнего простоя.





Вы постоянно говорите о поддержке малого и среднего бизнеса. Как ваша команда решает этот вопрос и каковы результаты в развитии бизнеса, без которого рост экономики просто невозможен?





Малый и средний бизнес формирует почти 20% валового регионального продукта. Глава государства ставит перед нами задачу увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВРП до 50%. Реальным инструментом поддержки бизнеса является программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В прошлом году по этой программе нашей области было выделено порядка 4 млрд. тенге.





Также совместно с Фондом «Даму» мы начали финансирование проектов сельских предпринимателей по программе «Сарыарка». На эти цели из областного бюджета было выделено 250 млн. тенге, такую же сумму выделил Фонд «Даму». На сегодня одобрено 34 проектов на сумму 500 млн. тенге.





Итоги социально-экономического развития области за прошлый год подведены. Глядя на имеющиеся показатели, по вашему мнению, какая сфера жизнедеятельности региона все же нуждается в новом импульсе развития?





Как Вы знаете, наша область является промышленно развитым регионом. Поэтому мы более остро ощущаем внешнее влияние именно в этой сфере. В прошлом году нестабильная ситуация на мировых рынках, связанная с падением спроса и цен на сырье и металлы, негативно сказалась на работе наших крупных предприятий, многие из них были вынуждены снижать объемы производства.





Сегодня ситуация стабилизируется. Благодаря запуску новых проектов Карты индустриализации мы вышли на положительную динамику в секторе промышленности. ИФО за прошлый год – 101,3%.

Были определенные вопросы в сельском хозяйстве, но, благодаря росту инвестиционных вложений - по сравнению с 2015 годом объем инвестиций возрос в 2 раза – они потихоньку снимаются. То же самое в сфере жилищного строительства. В прошлом году было сдано в эксплуатацию более 185 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раза выше уровня 2015 года.





Конечно, есть еще ряд вопросов, над которыми мы работаем. При этом наша главная задача – это обеспечить приток дополнительных инвестиций для динамичного развития экономики нашего региона.





На ваш взгляд, какие проблемы в основном волнуют население области, и как вы будете их решать?





Для населения в первую очередь нужна стабильная работа, доступные цены на товары первой необходимости и хорошая инфраструктура. И мы как представители местной власти будем работать в направлении занятости населения, увеличения рабочих мест, и в создании всех условии для комфортной жизни наших жителей.





В Павлодарской области давно не было такого бюджета, который есть сейчас. На что в основном пойдут средства местной и республиканской казны?





Работу над трехлетним бюджетом мы начали еще с апреля прошлого года. Много вопросов было решено в отраслевых министерствах, часть из них решали совместно с депутатами Парламента. В результате мы смогли привлечь в область большие средства на развитие. При защите бюджета в Правительстве нам удалось увеличить объем субвенций из республиканского бюджета с 7 млрд. до 44 млрд. тенге. Это позволит нам решить многие важные социальные вопросы, которые не решались годами.





В целом бюджет области на текущий год с учетом целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета составляет свыше 184 млрд. тенге. И у нас есть еще резервы для его роста.

Только за счет средств областного бюджета будет реализовано 145 проектов на сумму 16 млрд. тенге.

Большая часть инвестиций в сумме 11,2 млрд. тенге направлена на развитие городов и районов.





Вы уделяете большое внимание селам, особенно опорным. Есть ли перспективы развития у таких мелких населенных пунктов?





Развитие села мы начали с опорных населенных пунктов. Мы приоритетно будем развивать в них инфраструктуру, строить социальные объекты и жилье, ремонтировать дороги. Ну, и, конечно же, не упускать из внимания и развитие мелких сел.





Одним из важных вопросов для нашей области является повышение уровня обеспеченности сельского населения централизованным водоснабжением. В этом году мы активно начнем работу в данном направлении. За счет республиканского бюджета будет профинансировано 15 проектов на сумму более 9 млрд. тенге. Сейчас дополнительно ведется разработка проектной документации для последующего обеспечения центральным водоснабжением 26 сел области.





А как развивается на сегодняшний день сельское хозяйство региона?





Хочу отметить, что наши местные сельхозтоваропроизводители начали получать больше качественного урожая, все чаще применяя научные технологии. Только в прошлом году мы получили отличный урожай зерновых культур, с одного гектара в среднем фермеры собрали 12 центнеров зерна. В целом агропромышленный комплекс области дал продукции на 171 миллиард тенге и это не предел, если мы продолжим развивать животноводческое направление и растениеводство. В очередной раз в этом году расширяем посевы зерновых культур – до 692 тысяч гектаров. Расширяется у нас и кооперация в сельском хозяйстве, небольшие и средние хозяйства объединяются, обеспечивая себе тем самым упрощенный доступ к кредитным ресурсам.





Свое развитие в регионе получило и тепличное хозяйство. В Павлодарской области открыто несколько комбинатов по производству томатов и других культур. Овощи, производимые круглогодично, попадают на стол не только казахстанцев, но и россиян.





В прошлом году в регионе вырос показатель ввода жилья, хотя история с новыми микрорайонами «Сарыарка» и «Достык» начиналась со скандалов. В будущем эти темпы не будут снижены?





Темп ввода жилья в регионе вырос на 12%. На глазах горожан бывший микрорайон «Алюминстрой» остаётся в истории. Застройка нового микрорайона «Сарыарка» ведется хорошими темпами. Если в прошлом году здесь сдали пять домов, то в этом будет введено 6 многоэтажных домов. Планируется строительство еще 9 многоэтажек с завершением работ в 2018 году.





Строительство жилья производится не только за счет бюджета. Сегодня в трех наших городах продолжается строительство 5 кредитных жилых домов. Начаты работы по подведению инженерных сетей к микрорайонам ИЖС. Активно строится жилье и за счет средств предприятий.





Прошлым летом Павлодар атаковал гнус. В Интернете даже начали гулять мемы о прожорливых павлодарских комарах и надоедливых мошках. Не проиграют ли власти войну с гнусом в этом году?





Вы правы, в прошлом году работа по борьбе с гнусом была провалена. Чтобы такого больше не повторилось, мы начали работать в этом направлении уже зимой. Нам удалось добиться выделения почти 600 миллионов тенге из республиканского бюджет, которые будут направлены на дезинсекцию не только в Павлодаре, но и в районах, расположенных вдоль Иртыша. По некоторым лотам уже проведена процедура электронных госзакупок, подрядчики определены. Ход всех работ будет тщательно отслеживаться не только нами, но и силами общественного контроля – местными жителями, депутатами и представителями общественных советов.





Недавно в половине школ Павлодарской области открылись шахматные кружки. Вы сами играете в шахматы?





Да, играю. В свободное от работы время я учу этой игре своего младшего сына. Как говорил Бенджамин Франклин, так же, как огранка алмаза превращает его в бриллиант, занятия шахматами позволяют раскрыть умственные способности.





Павлодарская область славится футбольной командой «Иртыш», которая заняла третье место в прошлогоднем чемпионате и в этом сезоне, наконец, снова выступит в Лиге Европы. Скажите, вы часто ходите на игры «Иртыша»?





Я вам скажу так: я не пропустил ни одной домашней игры «Иртыша». А когда «Иртыш» играет в другом городе, то стараюсь смотреть игру по телевизору. Я вообще считаю, что наш регион преуспевает по всем видам спорта. Впервые в истории области в прошлом году мы провели Чемпионат Республики Казахстан по боксу и Чемпионат Азии по боксу среди молодежи, на которых наши молодые перспективные спортсмены стали чемпионами. Наш хоккейный клуб «Ертіс-Павлодар» в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата и серебряные награды Кубка Республики Казахстан, а женская волейбольная команда «Иртыш-Казхром» - бронзовые медали чемпионата и Кубок Республики Казахстан.





И последнее – весна в Павлодаре только-только начинает ощущаться. С учетом того, что в области выпало огромное количество осадков, есть риск подтопления населенных пунктов талыми водами. Не затопит жителей региона этой весной?





Не затопит. Паводковая ситуация находится на моем личном контроле. Сейчас идет работа по вывозу снега. Я уже не раз объезжал те населенные пункты, которые находятся в так называемой зоне риска. Дамбы в селах Кенжеколь, поселка Ленинский и Аксу, а также в городе Аксу уже укреплены. Та же самая работа проведена в Баянаульском районе. Кроме того, если говорить о Баянаульском районе, мы ежедневно получаем информацию о планируемых сбросах воды с водохранилища в Карагандинской области. Все силы находятся в полной готовности.



