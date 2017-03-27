Ключ, открывающий двери для экспорта

Куаныш Еликбаев,

заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Действенным механизмом развития экспорта казахстанской продукции служит стандартизация в соответствии с международными требованиями.

Одна из важных задач, поставленных в Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - увеличение экспорта несырьевых товаров в два раза к 2025 году. В связи с чем Правительству поручено разработать единую экспортную стратегию.

В экономике любого государства экспорт занимает особое место. Как известно, от объема вывозимых товаров и услуг зависит не только положительный торговый баланс, но и курс национальной валюты, уровень инфляции и в конечном счете благосостояние граждан.

В 2016 году Казахстан экспортировал (не в страны ЕАЭС) товаров на сумму 32,9 млрд долларов. По оценкам экспертов, ближайшие 5 лет станут самыми прорывными для экспорта отечественной продукции, в том числе с учетом созданных в рамках государственной программы индустриализации новых производств и существенного потенциала для производства органических, эко-, биопродуктов.

Только в сельском хозяйстве имеется потенциал увеличения экспорта в 10 раз. Перспективные рынки - Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Ближний Восток. Так, объемы продаж казахстанской пшеницы и пшеничной муки в 2016 году превысили в денежном выражении 900 млн долларов. Планируется существенный рост поставок меда в КНР, говядины, мяса птицы и молочных продуктов в КНР и страны ЕС.

Для развития экспорта существует набор действенных инструментов, один из наиболее эффективных из них - стандартизация на межгосударственном и международном уровнях.

С распадом СССР в 1991 году независимыми странами, его бывшими участниками, было принято стратегическое решение - не ликвидировать фонд единых стандартов ГОСТ, насчитывавший на тот момент несколько тысяч документов, а, наоборот, сохранить и развивать межгосударственную стандартизацию в рамках СНГ посредством работы в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

За годы независимости удалось не только актуализировать, но и приумножить этот фонд, достигнув отметки 24 660 единиц. При этом фонд национальных стандартов страны составляет 6 041 единицу.

Решение не создавать отдельную систему стандартизации для стран Таможенного союза, а воспользоваться базой межгосударственных стандартов «ГОСТ» позволило активизировать разработку новых ГОСТов, в том числе для реализации технических регламентов ТС. На сегодня многие производители Казахстана, поставляющие товары на экспорт, в первую очередь используют межгосударственные стандарты.

Опрос представителей 284 предприятий страны, из которых 117 (41%) - экспортеры, показал, что 188 компаний производят продукцию по межгосударственным стандартам ГОСТ.

Например, в Актюбинской области ТОО «Актобе Фудс» производит масло подсолнечное рафинированное по ГОСТу 1129-2013 и экспортирует его в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.

Еще более широкая география экспорта у алюминиевой промышленности Казахстана. АО «Казахстанский электролизный завод» (Павлодар) производит алюминий первичный по ГОСТу 11069-2001 и отправляет его в Турцию, Грецию, Италию, США, Черногорию.

Костанайские кондитерские изделия АО «Баян Сулу» производятся по межгосударственным стандартам и поставляются на рынки стран СНГ, а также Германии, Китая, Монголии.

Экспортоориентированные предприятия осознают, что именно стандартизация, то есть устранение технических барьеров в торговле, расширяет возможности поставок товаров на внешние рынки. В связи с этим многие компании принимают участие в разработке межгосударственных стандартов и предлагают изменения.

Павлодарский завод ТОО «KSP Steel», производящий трубы по межгосударственным стандартам, для расширения географии сбыта выступает за скорейшее введение в действие на территории Казахстана ГОСТа 7524-2015, действующего в основной стране экспортного интереса - России. Также здесь предлагают принять ГОСТ «Прокат арматурный для железобетонной конструкции», который учитывает необходимые требования сразу трех документов - межгосударственного стандарта предыдущей версии, казахстанского и российского национальных стандартов.

Южно-Казахстанское ТОО «Алтын-Дан» производит макаронные изделия и муку пшеничную по национальным и межгосударственным стандартам и поставляет их в Китай, Узбекистан и Кыргызстан. В целях дальнейшего развития экспорта компания инициирует пересмотр ГОСТа 27844-88 «Изделия булочные. Общие технические условия».

Птицеводческое ТОО «Ордабасы кус» занимается выращиванием, забоем и глубокой переработкой мяса индейки, которое экспортирует в Россию. При этом в планах компании - расширение ассортимента в производстве полуфабрикатов, в связи с чем планируется инициировать разработку межгосударственных стандартов на этот вид продукции.

Как было отмечено, рынок КНР стал одним из приоритетных для сельскохозяйственной продукции Казахстана. Например, КХ «Пасека» (ВКО) производит мед натуральный фасованный по ГОСТу 19792-2001 и экспортирует его в Россию, Кыргызстан и США (Бруклин). А для того, чтобы получить разрешение главного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР на ввоз товара, компания планирует инициировать актуализацию указанного ГОСТа и привести его в соответствие с российским ГОСТом Р 54644-2011.

Еще одним примером прямой заинтересованности экспортеров в стандартизации стал Усть-каменогорский «Казцинк». Компания производит, в частности, роли свинцовые и взрывчатые вещества гранулиты, поставляемые в том числе на экспорт. Для развития экспорта компании необходимо внести изменения в ГОСТ 89-73 в части предельных отклонений по толщине и ширине ролей свинцовых и в ГОСТ 21987-76 в части дополнения маркой вещества взрывчатого «Гранулит А6».

Отдельные предприятия добиваются присвоения более высокого класса для выпускаемой продукции. ТОО «Экотон-Батыс» (Актобе) поставляет 5% производимой по ГОСТу 31360-2007 продукции (газобетон) в Россию. При этом существует возможность посредством внесения изменений в ГОСТ 10180-2012 признавать производимый этим предприятием газобетон более высоким классом прочности - М30, что, соответственно, будет способствовать дальнейшему росту экспорта.

Понимание перехода от применения национального стандарта на применение межгосударственного стандарта путем его разработки также присутствует в бизнес-среде. В частности, ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» производит рельсы типа Р65 категории ДТ350 по СТ РК 2432-2013 и поставляет их в Узбекистан. Компания активно участвует в разработке межгосударственного стандарта на продукцию, что даст возможность расширить географию поставок, в том числе в другие страны СНГ.

Одним из важных вопросов для экспортеров стало своевременное и даже синхронное введение в действие межгосударственных стандартов в странах экспорта и в Казахстане. Это гарантия бесперебойных поставок. Так, ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» производит портландцемент и портландцементный клинкер по межгосударственным стандартам и стандарту организации, которые поставляет на экспорт в Россию. При этом ГОСТ 31108-2003 отменен в РФ с 1 марта 2017 года, в Казахстане действует версия стандарта 2003 года. В связи с чем, как объясняют представители завода, требуется синхронизация введения в действие этого ГОСТа в Казахстане и России.

Отечественный производитель бутилированной воды ТОО «Юникс» (ЮКО) изготавливает продукцию по СТ РК 1432-2005, СТ РК ГОСТ Р 52844-2009, стандарту организации и поставляет продукцию в РФ и КНР. Для дальнейшего развития географии экспорта необходимо ввести в действие на территории РК ГОСТ 28188-2014.

В целом в предпринимательской среде Казахстана сложилось однозначное понимание экономических выгод от межгосударственной стандартизации для развития экспорта. Из 150 действующих межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК), занимающихся разработкой стандартов ГОСТ, казахстанские предприятия прямо либо через соответствующие технические комитеты Казахстана участвуют в работе в качестве полноправных членов в 104 МТК (69%).

Активное информирование и вовлечение экспортеров в работу по международной стандартизации в составе технических комитетов по стандартизации (рассмотрение и участие в разработке проектов международных стандартов ISO, IEC и др.) станет дальнейшим шагом в продвижении казахстанской продукции на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Так, в ISO функционируют 244 технических комитета (ТК) по разным направлениям стандартизации, а также созданные в их рамках подкомитеты (ПК). Казахстан с 1994 года стал полноправным членом ISO и участвует в работе 21 ТК и 31 ПК, в 18 ТК и 25 ПК - в качестве наблюдателя. Существует значительный потенциал и для расширения участия Казахстана в ISO в таких сферах стандартизации, как сельхозмашиностроение, производство меди и медных изделий, химическая промышленность, средства индивидуальной защиты, упаковка и других.

Дальнейшее использование инструментов стандартизации, в частности активизация участия отечественных экспортоориентированных компаний в системе международной стандартизации, станет ключевым драйвером снятия технических барьеров для развития экспорта.