Можно ли поставить в вину банку ненадлежащую оценку кредитоспособности заемщика

Во время моего выступления на недавно прошедшем Форуме по разрешению судебных споров развернулась небольшая дискуссия по вопросу о том, насколько можно ставить в вину банку ненадлежащую проверку им кредитоспособности заемщика. Некоторые участники Форума поддержали позицию Верховного Суда Республики Казахстан, который в своем Нормативном Постановлении от 25 ноября 2016 года № 7 указал судам на необходимость исследовать, проводил ли банк перед выдачей кредита надлежащую проверку кредитоспособности заемщика в соответствии с требованиями Национального банка РК.





Если ненадлежащая оценка кредитоспособности послужила причиной невозврата кредита, то, по мнению высшей судебной инстанции, это может служить основанием для уменьшения ответственности заемщика на основании статьи 364 ГК РК (“Вина кредитора”).





Иначе говоря, невозврат кредита в данном случае ставится в вину самого банка: мол, нечего кому попало кредиты раздавать; банк сам виноват в том, что изначально неправильно оценил платежеспособность заемщика.





Не могу согласиться с указанной позицией.





Дело в том, что статья 364 ГК применима к действиям кредитора, совершаемым в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, то есть после нарушения со стороны должника. Нельзя ставить в вину кредитора действия или бездействие, имеющие место до возникновения обязательства.





К примеру, если банк длительное время после возникновения просрочки не приступает к реализации предмета залога, ему, скорее всего, можно поставить в вину непринятие разумных мер по уменьшению убытков. Непринятие мер имеет место в данном случае после нарушения должником обязательства.





Однако оценка кредитоспособности заемщика проводится до выдачи кредита, то есть за пределами собственно гражданско-правового обязательства заемщика возвратить долг. Для этого обязательства не должно иметь никакого значения, проверил или нет кредитор платежеспособность должника, убедил ли заемщик кредитора в своей финансовой устойчивости или нет. Раз кредит выдан - он должен быть возвращен на оговоренных условиях. Раз обязательство возникло - оно должно быть исполнено надлежащим образом. Обстоятельства, имевшие место до заключения договора банковского займа, в том числе касающиеся проверки кредитоспособности, не должны влиять на исполнимость обязательства по возврату займа. Они находятся за ее пределами.





Вышесказанное мною вовсе не означает, что банки не должны проводить оценку платежеспособности заемщиков, выдавая кредиты кому попало. Ни в коем случае. Обязанность по проверке заемщиков возложена на банки правилами Нацбанка. Их нарушение влечет на банки ответственность в виде штрафов, применения мер раннего реагирования и др.





Подчеркну - это ответственность банков перед государством за соблюдение требований регулятора, то есть отношения публичного характера. Однако на отношения частно-правового характера между банком и клиентом по возврату банковского займа это не должно иметь никакого влияния: гражданско-правовое обязательство по возврату долга должно исполняться независимо от допущенных банком нарушений на стадии оформления кредита.





К примеру, то обстоятельство, что банк не истребовал от заемщика бизнес-план или справку о доходах заемщика (хотя по требованиям регулятора должен был), позволяет привлечь банк к ответственности за нарушение правил ведения кредитной документации. Однако, на мой взгляд, это никак не может влиять на обязательство заемщика по возврату кредита. По моему мнению, заемщик не вправе ссылаться на отсутствие бизнес-плана, всяких справок и другой документации в кредитном досье, требуя уменьшения своей ответственности.





В ходе дискуссии на Форуме я, отстаивая свою точку зрения, предложил участникам представить себе такую ситуацию. К вам обратился сосед с просьбой занять денег. Вы, не удосуживаясь проверить его финансовое состояние и репутацию, даете ему деньги взаймы. Проходит время, но долг не возвращен. Должник вас избегает, дверь вам не открывает, на звонки не отвечает. Жильцы по дому, узнав о вашей проблеме, лишь пожимают плечами и говорят: “А что ж вы хотели? Он же нигде не работает. Вы сами виноваты! Нечего было давать ему взаймы”.





Так что ж? Неужели то обстоятельство, что ваш сосед оказался безработным, а вы это не проверили, дает ему право избежать ответственности перед вами? Кем бы ваш сосед ни был, взяв деньги, он должен их вернуть на оговоренных условиях, не так ли? Как с житейской логики, так и с точки зрения закона, именно так и должно быть. Но вот с точки зрения Нормативного Постановления Верховного Суда это, увы, не так.





Тем не менее, если исходить из правовой позиции Верховного Суда, нужно иметь в виду следующее:





1. Судам предписано исследовать документы кредитного досье.

2. По документам кредитного досье судам необходимо устанавливать, проводилась ли банком всесторонняя, полная и качественная оценка кредитоспособности (платежеспособности) заемщика.

3. Одного установления факта того, что банк такую оценку не проводил или провел ее ненадлежащим образом, недостаточно для применения правила статьи 364 ГК. Для учета вины кредитора необходимо, чтобы ненадлежащая проверка кредитоспособности находилась в причинной связи с нарушением заемщиком своих обязательств по договору банковского займа.

4. Бремя доказывания обстоятельств вины кредитора лежит на должнике.

5. Учитывая вину кредитора, суд вправе уменьшить лишь сумму предъявленной неустойки. Ни сумма основного долга, ни сумма начисленного вознаграждения за пользование кредитом не подлежит уменьшению со ссылкой на статью 364 ГК.





Есть и другие аспекты учета вины кредитора по договорам банковского займа, которые заслуживают отдельного рассмотрения.





Д. Абжанов, главный юридический советник АО “Халык банк Казахстана”



