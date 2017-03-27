Работа общественного транспорта Семея находится на особом контроле

Рабочая группа по изучению вопроса повышения тарифа на проезд в общественном транспорте в скором времени вынесет соответствующее решение по данному вопросу.

26 марта под председательством первого заместителя акима области Нурымбета Сактаганова с участием заместителя акима области Серика Актанова и акима города Семей Ермака Салимова состоялось совещание с представителями организаций, обслуживающих городские автобусные маршруты.





Рассмотрены вопросы состояния проезжей части улиц города; организации пассажирских перевозок в г.Семей, в том числе соблюдения графика движения автобусов и микроавтобусов, объем пассажиропотока, тарифообразования на проезд.





Аким города Семей Ермак Салимов проинформировал участников совещания о планируемых дорожных работах на текущий год.





В целях улучшения качества дорог города в 2017 году на проведение текущего ремонта запланировано 200 млн. тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом году; на проведение среднего ремонта - 949,2 млн. тенге. Необходимо отметить, что средний ремонт проезжей части в 2016 году не проводился.





Определены 8 улиц по проведению среднего ремонта:





- пр. Шакарима от ул. Абая до ул. Кабанбай батыра;

- ул. Б. Момышулы от ул. Чайжунусова до ул. Кабанбай батыра;

- ул. Интернациональная от ул. Шмидта до ул. Чайковского;

- ул. Абая от ул. Аймаутова до ул. Жумабаева;

- ул. Чайжунусова от ул. Интернациональная до пр. Шакарима;

- ул. Жумабаева от ул. Абая до ул. Найманбаева;

- ул. Дулатова от ул. Жумабаева до рынка «Жансая»;

- ул. Шмидта от ул. Интернациональная до пр. Шакарима.





В соответствии с Законом о государственных закупках объявлены конкурсы на проведение данных работ.





Также, в 2017 году на продолжение капитального ремонта проезжей части и тротуаров по улице Дальняя выделены денежные средства, в размере 104,9 млн. тенге.





В настоящее время подрядчиками проводится работа по заделке аварийной ямочности проезжей части дорог на магистральных и центральных улицах. В связи с погодными условиями работы носят временный характер до проведения основного текущего ремонта.





На совещании также обсуждался вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте г.Семей.





Работа по вопросу ценообразования на проезд в общественном транспорте проводится с 2014 года. В городском акимате для изучения данного вопроса создана рабочая группа, в состав которой входят и представители организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. В конце 2016 года «перевозчики» обратились с просьбой о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, однако не предоставили необходимые документы в подтверждение расчетов.





Относительно прекращения движения общественного транспорта в вечернее время 24 марта текущего года представители «перевозчиков» разъяснили руководству области и города, что к 18.00 часам 24 марта из-за технических вопросов в связи с погодными условиями на нескольких маршрутах было приостановлено движение автобусов. В полной мере возобновлено движение транспорта по маршрутам на утро следующего дня. Перевозчики проинформировали, что временная остановка движения автобусов никак не связана с тарифообразованием на проезд и опубликованные на некоторых сайтах и в социальных сетях материалы о забастовке двух крупных пассажироперевозчиков не соответствуют действительности.





Рабочая группа по изучению вопроса повышения тарифа на проезд в общественном транспорте в скором времени вынесет соответствующее решение по данному вопросу.



