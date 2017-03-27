Мировая звезда сняла клип в Казахстане
27 марта 2017, 22:34
За три дня клип набрал более 640 тысяч просмотров.
Набирающий популярность певец Рори Грэм, известный как Rag'n'Bone Man, снял видеоклип в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Судя по видео, съемки проходили в Алматинской области осенью. На кадрах можно увидеть бескрайние степи, Чарынский каньон и горные хребты. Принимавшие участие в съемках актеры являются местными жителями. Известно, что мальчик и девочка - близнецы. За три дня клип набрал более 640 тысяч просмотров.
Рори Грэм родился в Великобритании в графстве Сассекс. Он начал выступать с 15 лет, исполняя блюз и известные соул-композиции. В 18 лет он перебрался в Брайтон - вотчину известных инди-исполнителей.
Первым хитом исполнителя стала песня "Human", которая заняла первое место в чартах Австрии, Германии и Швейцарии. За три месяца клип собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. В 2017 году певца назвали "Лучшим новым исполнителем" по версии Brit Awards (британский аналог "Грэмми", - прим.). Также он победил в номинации "Выбор критиков".
Фото: peoples.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850602-5aabe1c05540fae4210d038794c27535
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...