Мировая звезда сняла клип в Казахстане

За три дня клип набрал более 640 тысяч просмотров.

Набирающий популярность певец Рори Грэм, известный как Rag'n'Bone Man, снял видеоклип в Казахстане, сообщает сообщает Zakon.kz





Судя по видео, съемки проходили в Алматинской области осенью. На кадрах можно увидеть бескрайние степи, Чарынский каньон и горные хребты. Принимавшие участие в съемках актеры являются местными жителями. Известно, что мальчик и девочка - близнецы. За три дня клип набрал более 640 тысяч просмотров.





Рори Грэм родился в Великобритании в графстве Сассекс. Он начал выступать с 15 лет, исполняя блюз и известные соул-композиции. В 18 лет он перебрался в Брайтон - вотчину известных инди-исполнителей.





Первым хитом исполнителя стала песня "Human", которая заняла первое место в чартах Австрии, Германии и Швейцарии. За три месяца клип собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. В 2017 году певца назвали "Лучшим новым исполнителем" по версии Brit Awards (британский аналог "Грэмми", - прим.). Также он победил в номинации "Выбор критиков".







