В Балхаше глава отдела ЖКХ распивал спиртное в сауне с подчиненными

Отдых в сауне закончился дракой, в которой руководитель отдел ЖКХ не участвовал.

Члены Совета по этике департамента по делам госслужбы обратились к акиму Балхаша с рекомендацией объявить строгий выговор руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства за распитие спиртных напитков в сауне с подчиненными с последовавшей дракой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дисциплинарный проступок чиновника был рассмотрен вечером 27 марта на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы Карагандинской области. Как сообщил главный специалист департамента по делам госслужбы Марат Рахимжанов, проверка выявила факты нарушений трудовой дисциплины и норм служебной этики со стороны руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ануара Самиева.

«Установлено, что Ануар Самиев в рабочее время находился в сауне с сотрудниками коммунального государственного предприятия «Балхаш Су», - озвучил материалы проверки Марат Рахимжанов.

Отдых в сауне закончился дракой, в которой руководитель отдел ЖКХ не участвовал.

Директор и инженер государственного предприятия «Балхаш Су» нанесли побои другому инженеру этого предприятия. По факту нанесения телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.

Согласно книге посещений, Самиев прибыл в сауну в 15.30. Однако приглашенный на заседание Совета по этике Ануар Самиев сообщил, что он присоединился к сотрудникам госпредприятия «Балхаш Су» после окончания рабочего дня. А в книге учета указано прибытие в сауну его подчиненных - сотрудников госпредприятия «Балхаш Су».

«Я приехал в сауну после работы, в 19 часов. Да, имело место распитие спиртных напитков. Но непосредственно в драке я не участвовал, саму драку не видел, поскольку был там непродолжительное время и уехал домой», - сообщил Ануар Самиев.

Председатель Совета по этике Жандос Сарсенов отреагировал на пояснения чиновника, заявив, что госслужащий не должен распивать спиртные напитки с подчиненными, а также был обязан запретить подчиненным приходить в сауну в рабочее время.

Члены Совета по этике подготовили рекомендацию о привлечении руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ануара Самиева к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Окончательное решение о виде наказания будет принимать непосредственный руководитель Ануара Самиева - аким Балхаша Александр Аглиулин.