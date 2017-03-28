В Алматы сносят некрасивые заборы

В Алматы продолжается масштабная работа по демонтажу всех неприглядных и старых ограждений. Планируется снести более 700 заборов, и таким образом, освободить улицы от оков и украсить их, передает телеканал «Алматы».

Центр занятости Алмалинского района преобразился. местные жители сразу же подметили перемены, пусть и небольшие, но создающие комфорт. Заборы, старые и ржавеющие, около здания были снесены.

«На сегодняшний день городом принято решение создать программу «Город без заборов». Цель этой работы заключается в том, чтобы создать условия для населения. Чтобы удобно было и создать эстетический вид городских улиц, чтобы не было каких-либо ограждений для народа, чтобы везде в том числе и госпредприятия и частные, чтоб доступ был людям», - сказал заместитель акима Жетысуского района г. Алматы Санжар Тогаев.

Всего в Жетысуском районе на первом этапе запланировано снести более 80 ограждений. Это касается всех государственных и частных структур. Предприниматели отнеслись к этому с пониманием.

«Со стороны местного акимата нам поступило предложение снести изгороди вокруг нашего здания в рамках программы «Город без заборов». Мы сразу же дали на это согласие. Думаем, что это правильное решение, так как во многих странах мира применяется подобная практика. Мы только рады внести свой вклад в развитие нашего города», отметила предприниматель Улбосын Ахметова.

Активная работа по сносу ограждений ведется и в Ауэзовском районе. Параллельно с этим специалисты местного акимата ведут разъяснительную работу с владельцами частных организаций. Всего здесь демонтируют более 90 заборов, расположенных вдоль магистральных улиц.