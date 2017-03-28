Министр юстиции прокомментировал включение в УК РК новой статьи

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции», в которых в числе содержатся поправки в Уголовный кодекс с формулировкой «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны» , передает корреспондент Zakon.kz





В кулуарах правительства журналисты попросили министра юстиции Марата Бекетаева прокомментировать формулировку «причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам государства», но глава ведомства не смог дать ответа.





«Нет необходимости вступать в полемику касательно этого вопроса, потому что у нас есть МВК (межведомственная комиссия) касательно этого вопроса. Это не последняя версия, она еще будет обсуждаться и надо это все обсудить с экспертами. Сейчас еще рано выносить полемику на страницы СМИ (…). Если я настроен уже сейчас этот ответ не давать, естественно, я его сейчас не дам», - заявил М.Бекетаев.





В тоже время он уточнил, что такой меры наказания как «смертная казнь» по данной норме не предусматривается. «Конечно, нет (не заложена). По данному составу не должно быть», - указал министр.





Также представители прессы спросили, почему законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции» исчез с портала Министерства юстиции.





«Идет нормальное обсуждение. Версии нормальные выкладываются. Версия выложена. Я давал указание выложить. Это нормальное техническое удаление. Одна версия выкладывается, другая версия потом ее заменяет. Это было именно мое решение сделать работу МВК открытой, это было мое решение отдать свой кабинет под зал для журналистов», - отметил М. Бекетаев, обозначив, что не считает, что ведомство «закрывается» от общественности.





«Сейчас я не закрываюсь. Сейчас работаю согласно тем процедурам, которые предусмотрены именно для законотворческой деятельности», - заключил он.





Автор: Ксения Давыдова, Астана