«Сезон клещей»: как защититься и что делать при укусе

Самое большое число случаев заболевания регистрируется в конце весны и начале осени, это связано с увеличением числа клещей в это время.

Когда наступает долгожданная весна и лето, появляется не только солнце и тепло, но и такая проблема, как «Сезон клещей». Подготовиться и обезопасить себя и своих близких, необходимо уже сейчас, для того чтобы избежать клещевого энцефалита и других заболеваний. Особенно этим вопросом стоит озадачиться тем, кто предпочитает отдых на природе, за городом или в лесу.





Клещи обитают в траве и на кустах. Период большой агрессивности клещей начинается с 12 часов и заканчивается в 14. При сильной влажности с 15 до 16 часов. Сезоном клещей, принято считать период с апреля по сентябрь. Самыми опасные из них - это май и июнь.





Клещевой энцефалит – это природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами клещевого энцефалита, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга.

На территории Алматинской области эндемичными являются Аксуский, Алакольский, Енбекшиказахский, Ескельдинский, Карасайский, Кербулакский, Райымбекский, Сарканский, Талгарский, Уйгурский районы и гг.Талдыкорган, Текели. Ежегодно регистрируется около 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом.





Причины клещевого энцефалита

Возбудителем заболевания является вирус из рода флавивирусов (Flavivirus). Особенностями вируса клещевого энцефалита является слабая устойчивость к действию высоких температур, дезинфицирующих средств и ультрафиолетового излучения. Однако при низких температурах он способен долго поддерживать жизнеспособность. В зараженных молочных продуктах флавивирус не теряет своих свойств в течение 2 месяцев.

В природе вирус находится в организме иксодовых клещей. Кроме человека, вирус может поражать диких и домашних животных, в том числе коров и коз. Поэтому заражение может происходить как напрямую – при укусе человека клещом или случайном раздавливании насекомого при попытках его извлечь, так и при употреблении молока и молочных продуктов, не прошедших термическую обработку и полученных от больных животных.





Чем дольше клещ находится на коже человека, тем выше риск развития заболевания. Самое большое число случаев заболевания регистрируется в конце весны и начале осени, это связано с увеличением числа клещей в это время. Заразиться вирусом клещевого энцефалита можно во время прогулок по лесу, парку, при посещении мест отдыха на природе.





Клиническая картина

Заболевание начинается остро, во многих случаях больной может четко указать даже час, когда его состояние резко ухудшилось. Первые симптомы напоминают проявления гриппа. К лихорадке на 3-4 день болезни может присоединиться сильная упорная непроходящая головная боль, рвота. Осложнения клещевого энцефалита Заболевание протекает тяжело, поскольку формируется поражение головного мозга.





Возможно развитие комы разной степени, смертельный исход может наступить на 2-4 сутки болезни у 20-30% больных. Возможно поражение черепно-мозговых нервов с развитием косоглазия, гнусавости голоса, затруднений глотания, речи, параличи мышц шеи, туловища и конечностей.





Профилактика клещевого энцефалита

1) Вакцинация от клещевого энцефалита определенных групп населения. Вакцинации подлежат лица, проживающие, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории по КЭ.

2) Введение специфического противоклещевого иммуноглобулина лицам, подвергшимся нападению клещей. Проводится и эффективна в первые 3 дня после укуса. 3)





Меры неспецифической профилактики:

- Использование различных препаратов, отпугивающих насекомых.

- Ношение специальной защитной одежды. Будучи на природе необходимо брюки заправить в носки, верхняя одежда рекомендуется с длинным рукавом желательно с плотной резинкой на конце.

- Важно проведение самоосмотра во время и после посещения природы.

- Употребление в пищу кипяченого молока.





Что делать при укусе клеща?

- Ни в коем случае не расчесывать место укуса и не раздавливать самого клеща, не пытаться сразу вытащить его пинцетом или еще чем-то.

- Желательно для удаления обратиться к хирургу, но если такой возможности нет, то завязать нитку в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем осторожно раскачивать и немного приподнимать, пока не извлечется.

- Удалять осторожно, так как внутри может остаться головка, которую потом удалить очень сложно. Также незамедлительно обратиться в лечебное учреждение за введением иммуноглобулина.





Подготовлено по материалам Комитета по защите прав потребителей РК и idoctor.kz

Фото: k-9.kz



