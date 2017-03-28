13 мест с самой красивой водой на планете
28 марта 2017, 14:06
Все эти места также идеально подходят для купания и отдыха.
Какого цвета вода? Хотя в малых количествах вода кажется прозрачной, но все мы знаем, что в озерах и морях она может быть самых различных цветов: от темно-синего до ярко-бирюзового. В сегодняшней подборке вы узнаете, где на нашей планете можно увидеть воду самых красивых оттенков. Кстати, все эти места также идеально подходят для купания и отдыха.
1. Эгремни, остров Лефкада, Греция.
2. Озеро Крейтер, Орегон, США.
3. Остров Кон-Сон, Вьетнам.
4. Бухта Дьявола, остров Верджин-Горда, Британские Виргинские острова.
5. Национальный парк «Плитвицкие озера», Хорватия.
6. Амбра Сауе, Белиз.
7. Озеро Пяти Цветков, Цзючжайгоу, Китай.
8. Остров Хейвлок, Индия.
9. Ислас-дель-Росарио, Колумбия.
10. Озеро Пейто, Канада.
11. Мальдивы.
12. Палаван, Филиппины.
13. Озеро «Большая синяя дыра», Самоа.
Источник: fullpicture.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850719-0516146d335ee8266ec86a5c91733328
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...