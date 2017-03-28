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13 мест с самой красивой водой на планете

28 марта 2017, 14:06

Все эти места также идеально подходят для купания и отдыха.

Какого цвета вода? Хотя в малых количествах вода кажется прозрачной, но все мы знаем, что в озерах и морях она может быть самых различных цветов: от темно-синего до ярко-бирюзового. В сегодняшней подборке вы узнаете, где на нашей планете можно увидеть воду самых красивых оттенков. Кстати, все эти места также идеально подходят для купания и отдыха.



1. Эгремни, остров Лефкада, Греция.



2. Озеро Крейтер, Орегон, США.



3. Остров Кон-Сон, Вьетнам.



4. Бухта Дьявола, остров Верджин-Горда, Британские Виргинские острова.



5. Национальный парк «Плитвицкие озера», Хорватия.



6. Амбра Сауе, Белиз.



7. Озеро Пяти Цветков, Цзючжайгоу, Китай.



8. Остров Хейвлок, Индия.



9. Ислас-дель-Росарио, Колумбия.



10. Озеро Пейто, Канада.



11. Мальдивы.



12. Палаван, Филиппины.



13. Озеро «Большая синяя дыра», Самоа.

Источник: fullpicture.ru

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