13 мест с самой красивой водой на планете

Какого цвета вода? Хотя в малых количествах вода кажется прозрачной, но все мы знаем, что в озерах и морях она может быть самых различных цветов: от темно-синего до ярко-бирюзового. В сегодняшней подборке вы узнаете, где на нашей планете можно увидеть воду самых красивых оттенков. Кстати, все эти места также идеально подходят для купания и отдыха.









1. Эгремни, остров Лефкада, Греция.









2. Озеро Крейтер, Орегон, США.









3. Остров Кон-Сон, Вьетнам.









4. Бухта Дьявола, остров Верджин-Горда, Британские Виргинские острова.









5. Национальный парк «Плитвицкие озера», Хорватия.









6. Амбра Сауе, Белиз.









7. Озеро Пяти Цветков, Цзючжайгоу, Китай.









8. Остров Хейвлок, Индия.









9. Ислас-дель-Росарио, Колумбия.









10. Озеро Пейто, Канада.









11. Мальдивы.









12. Палаван, Филиппины.









13. Озеро «Большая синяя дыра», Самоа.