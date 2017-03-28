Помочь готовы всегда и везде

Татьяна Браун

Астана принимает Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017». Учитывая масштабность события, «миллионный» интерес зарубежных гостей, особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности. Как идет подготовка к выставке в данном контексте? На этот и другие вопросы нашего корреспондента ответил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин.

Территория безопасности и интеллекта

- Вы отвечаете за безопасность по линии ЧС на ЭКСПО. Наводнения, ураганы, смерчи да и извержения вулканов летом у нас не предвидятся. В чем суть вашей работы?

- Для обеспечения безопасности совместно с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» разработан и утвержден План взаимодействия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории объектов ЭКСПО-2017. Этим важным документом определена группировка сил и средств по обеспечению безопасности, разработаны оперативные планы пожаротушения, проводятся пожарно-тактические учения в павильоне «Казахстан», обучение волонтеров сотрудниками органов гражданской защиты. Если говорить о группировке сил, то она включает в себя пожарную, аварийно-спасательную, медицинскую и авиационную технику, позволяющую комплексно решать широкий спектр задач, возложенных на подразделения гражданской защиты, в том числе обеспечение реагирования на все виды ЧС, а также оказание первой медицинской и психологической помощи.

Люди, которые приедут в Казахстан, не будут ограничиваться только посещением выставки, они еще захотят осмотреть достопримечательности нашей страны. Поэтому начиная с момента прилета, посещения павильонов ЭКСПО и заканчивая культурной программой, которая как в Астане, так и на территории других областей может быть представлена, турист должен быть в безопасности. В этом и состоит наша компетенция.

Мы не участвуем в рассмотрении проектной части, в приемке объектов государственной комиссией, но все же оказывали методическую помощь на начальной стадии проектирования, а также при проведении различных инженерно-технических лабораторных исследований. Только по пожарной безопасности было проведено около 200 мероприятий. За счет республиканского бюджета построена новая пожарная часть, которая укомплектована личным составом и техникой стоимостью около 900 миллионов тенге. Дополнительные силы и средства мы привлекаем из других регионов для обеспечения пояса безопасности вокруг Астаны, чтобы туристы без проблем могли посетить Щучинско-Боровскую зону. Но это в будущем, а пока мы занимаемся контролем завозимых материалов и оборудования, проводим проверку на наличие взрывчатых и химических веществ. Сегодня с уверенностью можно сказать, что если у кого-то появится желание испортить нам такое значимое событие, этим черным замыслам не сбыться. Территория ЭКСПО-2017 с 10 июня по 10 сентября будет территорией безопасности и благополучия, местом торжества мирового интеллекта по теме «Энергия будущего».

Отмечу также, что мы не изобретали велосипед. Наш операционный план по всем направлениям безопасности, который будет способствовать обеспечению максимальной степени надежности и комфорта для участников выставки, вобрал в себя мировую практику. Был изучен опыт организации Миланской и Шанхайской выставок, Олимпийских игр в Сочи и Рио-де-Жанейро. Наши специалисты изучали опыт проведения подобных мероприятий в Объединенных Арабских Эмиратах. На уровне специализированных служб мы взаимодействуем с ШОС. Со стороны Китая была оказана помощь в оснащении наших подразделений МВД досмотровым оборудованием.

Да и в Казахстане накоплен значительный опыт по проведению такого масштаба мероприятий. Достаточно вспомнить Азиатские игры, недавно блестяще проведенную Универсиаду.

- И все же задача номер один - это?..

- Во-первых, задача специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации - минимизировать человеческие потери. Главное и страшное - возникновение паники. Многое зависит от того, как в первые минуты ЧС сработают наши подразделения, в том числе волонтеры, по правильной эвакуации в безопасные зоны. Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, мы стараемся бросить все силы на минимизацию ущерба, самое бесценное - это человеческая жизнь. Поэтому сегодня необходимо подготовить объекты проживания и проверить их безопасность, обеспечить инструкциями, как себя вести, куда звонить, если гости попадут в ту или иную чрезвычайную ситуацию, пути эвакуации. Инспекторский состав изучает свои объекты, нюансы их расположения, возможные проблемные вопросы.

- А языковая подготовка?

- Диспетчерская служба, которая будет принимать информацию, в основном англоязычная. Рассматриваем предложения компаний, которые могут установить в кратчайшие сроки приложения, что позволит в автоматическом режиме дозвониться до оператора, говорящего на требуемом языке, или соединить с волонтером, который может сделать перевод. Рабочими языками станут английский, китайский, французский и другие, которые мы называем основными языками общения.

- Есть беспокойные граждане, которые всего боятся. Например, когда строился «Хан Шатыр», они боялись - завалится. Или сейчас говорят: а вдруг Сфера покатится? Какие аргументы есть в противовес тому, что она не покатится?

- Проект прошел государственную экспертизу. Это самый главный аргумент. Наша Сфера, которая построена по самому последнему слову техники, станет казахстанской достопримечательностью, брендом Астаны. Она никуда не денется, никакие, в том числе ветровые, нагрузки не смогут сдвинуть ее с места. Наверное, когда строили Эйфелеву башню, тоже было много скептиков: для чего она нужна, не упадет ли? Сейчас она стала символом Франции, поэтому, возможно, и наше сооружение со временем также превратится в символ Казахстана.

- Итак, единственное, что может угрожать выставке, - это непрофессионализм и безалаберность людей. Один пример мы уже видели - обрушение конструкции. К человеческому фактору можно отнести и возможные ситуации с пожарами. Насколько здесь предусмотрена система безопасности?

- В Астане базируются пять вертолетов, которые обеспечат безопасность не только на ЭКСПО, но и смогут контролировать пожароопасную обстановку на прилегающих территориях. В рамках комплексного плана по подготовке и проведению выставки в прошедшем году на левобережье столицы завершено строительство нового пожарного депо, отвечающего всем современным требованиям. Решены вопросы штатного комплектования (130 сотрудников) и оснащения пожарно-спасательной техникой, что значительно усилило противопожарную защиту объектов выставки. Департаменту по чрезвычайным ситуациям города Астаны приобретено 6 пожарных автомашин на общую сумму 915 миллионов тенге, выделенных из резерва Правительства.

- Медицина катастроф, неужели и она готовится к работе на выставке?

- Несомненно. Центр медицины катастроф создан в 1994 году. Сегодня это профессиональная медицинская аварийно-спасательная служба, которая входит в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее отряды оснащены мобильными госпиталями, рассчитанными на оперативное использование в полевых условиях в автономном режиме в течение 14 суток, с пропускной мощностью 200 пострадавших в сутки. И было бы нерационально не использовать эту службу в интересах безопасности.

- Вы уже знаете, куда нацелены поехать гости после ЭКСПО?

- Будет предложено посещение Боровской зоны, Алматы, достопримечательностей Южно-Казахстанской области. И далее по списку - вся география Казахстана.

Вода! Кругом вода…

- Юрий Викторович, позвольте вопросы не по теме, а по актуальности. Как идет подготовка к паводку? Какие регионы наиболее подвержены подтоплению и в состоянии ли ваши подразделения контролировать ситуацию?

- Начну с последнего вопроса. В настоящее время Комитет по ЧС со своими территориальными и подведомственными подразделениями, силами и средствами представляет собой современную мощную систему, в которой работает свыше 32 тысяч специалистов гражданской защиты. В состав Комитета по ЧС входят 16 служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 16 оперативно-спасательных отрядов, из них 5 региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов, республиканский оперативно-спасательный отряд, Центр управления в кризисных ситуациях, Центр медицины катастроф и 40 трассовых медико-спасательных пунктов, Кокшетауский технический институт, Казселезащита, акционерные общества «Казавиаспас», «Өрт сөндіруші» и «Железнодорожные госпитали медицины катастроф». Они составляют основу Комитета по ЧС, это силы и средства постоянной востребованности и круглосуточной готовности. На вооружении Комитета по ЧС находится более четырех тысяч единиц пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники.

На вооружении оперативно-спасательных отрядов находится порядка 800 единиц специальных, оперативно-технических, аварийно-спасательных автомобилей, плавательных средств и снегоходов.

«Казавиаспас» определен единым оператором по предоставлению вертолетных услуг государственным органам и бюджетным организациям. Это позволяет создать условия стабильного и планомерного обеспечения использования отечественных вертолетов ЕС-145 и других типов воздушных судов, повысить уровень обеспечения безопасности полетов. В авиационном парке комитета имеется 28 вертолетов.

Мы готовы к паводку и в состоянии контролировать ситуацию.

- И все же где ждать большую воду?

- Что касается опасений, связанных с половодьем, то в текущем году, согласно прогнозу Казгидромета, они имеются в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Определено 918 населенных пунктов и более 1,5 тысячи участков автомобильных (1 374) и железных (190) дорог, подверженных негативному воздействию паводков.

В регионах страны организован мониторинг наполняемости наиболее крупных водохранилищ. В прошлом году для инженерной защиты населения и территории построено 122 километра защитных дамб и произведен ремонт 146 километров существующих. Выполнено берегоукрепление и дноуглубление 110 километров, спрямление и расширение 11 километров русел рек. На эти цели местными исполнительными органами было выделено свыше 6 миллиардов тенге из областных, городских и районных бюджетов (в 2010-2015 годах было выделено 15 миллиардов тенге).

Ведется постоянный мониторинг. Так, 24 марта вместе с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым мы совершили облет территорий области, подверженных весеннему паводку и подтоплениям. Маршрут начался с Тайыншинского района, наиболее пострадавшего от весенней стихии 2016 года. Кроме того, проведен осмотр одного из проблемных водоемов района - озера Большой Торангул, а также Камышловского лога.

- А каковы итоги командно-штабных учений «Көктем-2017»?

- В ходе учений, которые состоялись 9-10 марта, проведена подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводкового периода. Штаб размещался в Костанае. Учения состояли из двух этапов. На первом, где мы задействовали 1 533 электросирены, осуществлено оповещение центральных и местных исполнительных органов с подачей сигналов управления. На втором этапе во всех областях, городах Астане и Алматы проведено 64 тактико-специальных учений и тренировок с подразделениями аварийно-спасательных служб и формирований, областных служб гражданской защиты, воинских частей Нацгвардии и Минобороны по отработке практических действий ведения аварийно-спасательных и неотложных работ по реагированию на ЧС весеннего периода.

А в Костанайской области были смоделированы ситуации по выполнению аварийно-спасательных и неотложных работ на реке Тобол, ликвидации последствий прорыва дамбы «Нагорная канава», последствий схода вагонов при размыве железнодорожного полотна…

Должен особенно отметить, что здесь мы сдвинулись с места в лучшую сторону. Теперь акиматы развернулись лицом к службам ЧС. И выделяют финансирование на приобретение спасательного оборудования: плавсредств, мощных насосов для быстрого откачивания воды из водоемов. В частности, если говорить об Алматы, то акимат в прошлом году выделил средства в дополнение к финансам из республиканского бюджета на селезащиту. Приобретенные насосы мы смонтировали на понтоны и за счет этой техники быстро и эффективно откачивали воду из моренных озер, предотвращая тем самым их возможные самопроизвольные прорывы и блокируя селевые угрозы.

- Вы говорите о ситуации с озером номер 6, так любимом журналистами?

- В том числе. В прошлом году за лето подразделения «Казселезащиты» с помощью экскаваторов и бульдозеров прорезали туда дорогу и разрушили перемычку, которая на протяжении десятилетий создавала риски накопления и прорыва. Вода спущена. В этом году работы по заполнению озера обломочными скальными породами, чтобы уменьшить его емкость, будут продолжены.

- Почему у нас так случается, что каждый паводок - неожиданность? Готовились, говорили, предупреждали, а он раз - в другом месте и, как всегда, при непредвиденных обстоятельствах. Но у этих неожиданностей ведь должна быть закономерность. Где и кем она просчитывается?

- Частично с вами соглашусь. Люди неохотно готовятся к ЧС. Когда мы проводим учения или тренировки, а в законодательстве прописано, что граждане должны принимать участие в учениях и тренировках, проводимых специализированными службами, население, как правило, находится в роли пассивного наблюдателя из окошка своего дома. Только 10% населения выходит, чтобы посмотреть, как действуют спасатели, и самим поучаствовать. Вот в школах, где мы активно работаем с ЮНИСЕФ по подготовке наших юных казахстанцев к ЧС, есть результат.

Мы проводили много тренингов с японской компанией Jaico, которая обеспечивает безопасность в своей стране. Это как министерство безопасности в Японии. Там законодательно закреплено, что каждый кондоминиум делает взносы для запаса продуктов питания и вещей первой необходимости: палаток, инструментов и многого другого. Они проводят самостоятельно тренировки. Если продукты питания подходят к сроку замены, то кондоминиум объявляет тренировку, которая завершается пикником и… И все сначала - сбрасываются, покупают новые запасы.

Когда мы не законодательно, а на добровольных началах предложили такой алгоритм работы, то многие начали возмущаться и говорить, что обеспечение безопасности населения - обязанность государства. Наши ментальности сильно различаются.

Правда, сами японцы констатируют, что после землетрясения в Кобо в 1995 году у них остро встал вопрос обеспечения безопасности. Люди поняли, кроме того, что государство приходит на помощь, надеяться в первые часы, а то и сутки после землетрясения надо на самого себя и на то общество, в котором ты проживаешь. Но те же японцы отмечают, что существует синдром забывчивости. Если длительное время не происходит никаких катаклизмов, у человека притупляется бдительность, и он неохотно участвует в тренировках.

Иерархия угроз

- Если выстроить иерархию угроз, то на первый план выходит наводнение. Что дальше?

- Здесь нет табели о рангах. В прошедшем месяце на первом плане для северных регионов было выпадение осадков в виде снега и метелей, а также низкие температуры. Например, «Казавтодор» только за сутки мог вызволять до 900 человек из снежных заносов, невзирая на то, что объявлялось штормовое предупреждение. Работали днем и ночью. Но главное, чего мы добились, - нет человеческих жертв. Если вспомнить 90-е годы, то по 100 человек погибали.

Сегодня на первый план вышли риски паводков. В том числе угроза селевых потоков, которые будут проходить в весенне-летний период, когда начнется активная фаза таяния в горной местности с выпадением обильных осадков, но это мы уже обсудили.

- Затем придет время пожаров?

- К сожалению, это круглогодичный процесс. У нас в стране выстроена мощная противопожарная система. В населенных пунктах действуют 422 пожарных подразделения, из них 6 специализированных отрядов, 55 специализированных пожарных частей, 281 пожарная часть и 80 пожарных постов, на вооружении имеется 2 660 единиц техники. Подразделения служб пожаротушения республики ежегодно совершают порядка 48 тысяч выездов на пожары и загорания. В круглосуточном режиме несения службы ежесуточно находится порядка 2 600 пожарных-спасателей.

Для предотвращения пожарной опасности, защиты населенных пунктов от огненной стихии в регионах строятся типовые комплексы современных пожарных депо на шесть выездов. За последние 10 лет в стране построено 16 пожарных депо. Ввод в эксплуатацию новых объектов позволил в значительной мере сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации в населенных пунктах.

Но если говорить о конкретной угрозе, то речь - о лесных пожарах. Они - следующее после наводнения бедствие, с которым приходится бороться. Ежегодно в республике происходит в среднем 4 тысячи природных пожаров и загораний, 80% из которых возникают по вине человека. В прошедшем году вопросы предупреждения лесостепных пожаров рассматривались на уровне Премьер-министра, а также на заседании межведомственной государственной комиссии по ЧС. Их итогом стала разработка и утверждение правительственного Плана ликвидации лесостепных пожаров межрегионального характера.

Проведенный анализ лесных пожаров показал, что их пик приходится на июнь и июль. А значит впереди у нас жаркие месяцы работы.

- И, завершая наш разговор, хотелось бы вернуться к ЭКСПО. Какие личные ожидания у вас в связи с выставкой?

- В Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Нурсултан Назарбаев поручил Правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов. «Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходимы соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы», - говорится в Послании. Высокая и ответственная миссия. Для меня музыкой звучит слово ТЕХНО... Но это в будущем.

Сегодня же мы живем в предвкушении, если можно так сказать, событий, которые нам подарит ЭКСПО-2017. Мы увидим мир новых технологий и уникальные примеры «зеленой» экономики. Этот опыт может преобразить нашу страну. Возобновляемые источники энергии - будущее планеты. Но это и решение сегодняшних проблем. Например, наши сирены централизованно привязаны к системе электроснабжения, и любой сбой или ЧС в сетях «вырубает» технику. Найти оптимальное решение для данной проблемы, надеюсь, помогут павильоны ЭКСПО.

Наша справка

В обеспечении безопасности ЭКСПО примут участие около 9 тыс. сотрудников (4,5 тыс. полицейских, 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, 1,5 тыс. - Министерства обороны, 630 - частных охранных организаций, 450 студентов, свободно владеющих иностранными языками), в том числе 2 750 - из других регионов.

С привлечением сил и средств Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей планируется организовать противопожарный пояс вокруг Астаны. Будет усилена безопасность на водоемах в местах массового отдыха граждан с выставлением дополнительных мобильных водно-спасательных постов. С учетом прогнозируемого количества посетителей выставки разработан план эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях с территории ЭКСПО-2017. Для оперативного реагирования на различные виды ЧС подготовлены алгоритмы действий задействованных сил и средств, планы взаимодействия государственных органов, порядок приема и передачи оперативной информации.

Для координации задействованных комплексных сил и средств государственных органов, а также для осуществления сбора, анализа и обработки информации о состоянии правопорядка, общественной и пожарной безопасности на территории выставки будет круглосуточно функционировать Центр обеспечения безопасности. В рамках комплексного плана по подготовке и проведению ЭКСПО-2017 в 2016 году на левобережье столицы завершено строительство нового пожарного депо.

К Центру оперативного управления ДВД города Астаны будет подключено более 2 тыс. камер видеонаблюдения на территории выставки.