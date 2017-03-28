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Создатель Speedback GT выпустит еще один ретрокар

28 марта 2017, 16:17

В мае David Brown Automotive переберется в новую штаб-квартиру в Сильверстоуне, там же будет налажено производство Speedback GT и Project 2.

Британская компания David Brown Automotive анонсировала свою вторую серийную модель. Она будет представлена во втором квартале этого года, а уже в сентябре начнутся поставки покупателям.

В настоящее время новый автомобиль известен только под внутризаводским обозначением Project 2. Как и модель Speedback GT, дебютировавшая ровно три года назад, новинка совмещает в себе классический дизайн и современные технологии. Никакие подробности пока не раскрываются – производитель сообщил лишь, что для Project 2 была разработана новая линейка вариантов окраски кузова и отделки интерьера. Также на официальном сайте сказано, что машину представят сразу в трех вариантах.

Фирма David Brown Automotive была основана бизнесменом Дэвидом Брауном и бывшим шеф-дизайнером Land Rover Аланом Мобберли. Их первый проект – Speedback GT – построен на базе Jaguar XKR и стилизован под Aston Martin DB5. Оснащается автомобиль «ягуаровским» 5,0-литровым 510-сильным V8 с механическим нагнетателем, который позволяет развить 96 км/ч за 4,6 секунды. Хотя дизайн выполнен в стиле ретро, техническая начинка здесь самая современная. Стоит такая машина от £495,000 (35,5 миллиона рублей).

В мае David Brown Automotive переберется в новую штаб-квартиру в Сильверстоуне, там же будет налажено производство Speedback GT и Project 2.

Текст: Александр Орехов
Фото: David Brown Automotive

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